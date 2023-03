Contatori, ecco la truffa dell’anno: le bolletta così arrivano a 0€

Il caro energia ha segnato in maniera definitiva e pesantissima non solo l’Italia, ma tutto il continente europeo nell’ultimo periodo.

Da quando son scoppiati i primi conflitti in Ucraina l’anno scorso, infatti, si sono verificate alcune conseguenze importanti e tristemente significative su tutto il territorio europeo, sia da un punto di vista squisitamente energetico che economico. In primis ricordiamo la crisi nel settore alimentare (e la conseguenze inflazione a livello di tutto il settore) a seguito dell’aumento senza alcun criterio dei prezzi dei prodotti di prima necessità, come l’olio di semi di arachidi e tanti altri ancora.

Oltre a questo segnaliamo poi il rialzo del costo dell’energia in tutte le sue forme, sia elettrica che del gas metano, il quale si è inevitabilmente tradotto in un aumento proporzionale delle bollette mensili dell’energia, da parte delle principali aziende fornitrici, come nel caso di Enel Energia per quel che compete al territorio italiano nello specifico.

Questo ha creato un malcontento non da poco a livello di tutta la popolazione europea in generale: fortunatamente i governi delle principali nazioni europee si sono immediatamente attivati a tal proposito, in modo da fronteggiare il caro energia e aiutare in maniera particolare le popolazioni più bisognose.

Nel caso del governo italiano per esempio possiamo citare prima di tutto il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno consentono di avere considerevoli risparmi alla fine del mese.

Lo stratagemma illegale

Questo però non è bastato purtroppo per milioni di famiglie, che malgrado i preziosi aiuti si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento di bollette così pesanti alla fine del mese.

Purtroppo come in tutte le cose, esistono persone che cercano di aggirare la lettura corretta a livello dei contatori dell’energia, facendo uso di metodi chiaramente illegali, diventando una vera e propria truffa a danno delle principali compagnie fornitrici d’energia.

I malintenzionati mirano infatti a manomettere in maniera pressoché irreversibile i contatori dell’energia, andandone conseguentemente ad alterare i consumi. Uno dei metodi largamente utilizzati a tal proposito consiste nell’utilizzo di un magnete, che viene posizionato in corrispondenza della parte superiore del contatore stesso. Il contatore sarà di conseguenza rallentato, o nei casi peggiori bloccato, così come la lettura dei suoi consumi. Così facendo, gli utenti malintenzionati riusciranno ad azzerare praticamente le loro bollette, in modo totalmente illegale.