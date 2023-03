Esistono diversi trucchi per profumare il proprio bucato, ma quello della nonna si rivela sempre il più efficace.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici indispensabili all’interno delle case degli italiani. Questo perché permette di risparmiare molto tempo da dedicare alla famiglia, al lavoro o ad altre attività. Inoltre, il lavaggio in lavatrice permette di ottenere un bucato igienizzato perché è in grado di raggiungere e mantenere delle temperature che sarebbero molto difficili da ottenere con il classico lavaggio a mano.

Ormai in commercio si trovano elettrodomestici adatti a tutte le esigenze e tutte le tasche, le levatrici più moderne hanno anche delle funzioni di lavaggio ecologico che permette un discreto vantaggio in bolletta.

Dopo un certo periodo di utilizzo, però, può capitare che dal bucato provenga un cattivo odore che rovina il nostro bucato. Le cause possono essere di diversa natura, la stessa acqua, se troppo calcarea, può causare un odore alacre dovuto al residuo che si forma all’interno delle tubature.

Proprio i residui di calcare o di detersivo che si accumulano nel tempo possono causare delle incrostazioni nelle parti nascoste, come cestello e guarnizioni, che possono essere eliminate solo se si esegue una manutenzione ordinaria della propria lavatrice.

Come profumare il bucato

In molti credono che basti aggiungere solo più detersivo per ottenere una profumazione più forte, ma in realtà si potrebbe ottenere esattamente l’effetto opposto. Esistono invece diversi trucchi per dare un odore gradevole al bucato senza danneggiare l’elettrodomestico. Uno di questi consiste nell’aggiungere qualche goccia di oli essenziali, della fragranza che si preferisce, all’ammorbidente direttamente nella vaschetta dedicata.

I panni possono essere profumati anche dopo il lavaggio, direttamente nell’asciugatrice. Infatti esistono diversi profumatori sia in forma di sfere profumate che vanno inseriti nel cestello prima di avviare l’elettrodomestico, sia come fogli profumati, questi ultimi oltre a donare una piacevole fragranza floreale, aiutano a contrastare l’accumulo di elettricità statica sui capi, che provoca quella sensazione di scossa elettrica quando si scende dall’auto o si tocca un’altra persona.

Anche gli oli essenziali possono essere usati nell’asciugatrice, meglio, però, non versarli direttamente nel cestello per evitare che tutto il profumo si concentri su un solo capo. In commercio esistono delle apposite sfere di lana da posizionare nel cestello insieme al resto del bucato e su cui è possibile versare un paio di gocce di olio profumato. In alternativa, è possibile usare anche una vecchia federa o un calzino. Il risultato vi sorprenderà.