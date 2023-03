Lo riconoscete? Da bambino sorridente come pochi, oggi è uno dei re della tv all’italiana: ecco chi è

Le immagini di un bambino sono apparse su Instagram poche ore fa, pubblicate dal soggetto raffigurato, oggi si tratta di un volto noto dello spettacolo italiano. Il post è stato condivise da lui stesso in onore del suo compleanno.

Il conduttore è nato a Firenze, nel 1961 e solo poche ore fa ha compiuto 62 anni ed è noto al momento come volto – e per la conduzione – del programma L’Eredità che conduce da moltissimi anni e anche per il programma Tale e quale show.

Il conduttore raffigurato nelle immagini è stato anche il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per due anni, dal 2015, ruolo che ha ereditato al collega Amadeus. Dal 2017 poi, è stato anche il direttore artistico del programma per bambini Lo Zecchino d’Oro. La sua brillante carriera ha avuto inizio negli ’80 e si è sempre dimostrato all’altezza dei suoi ruoli.

L’uomo è arrivato ad avere un numero elevato di seguaci anche sui social, riesce sempre ad intrattenere e divertirli. Nell’ultimo periodo ha pubblicato post riguardanti la sua salute, foto con amici e con la famiglia e il figlio. Ama condividere i dettagli della sua vita presente e passata con i suoi fan.

L’uomo che ha condiviso il video con le sue foto di quando era piccolissimo, fino ad oggi, è il conduttore Carlo Conti, amato e ammirato da milioni di italiani che lo seguono sia sugli schermi televisivi che sui social.

Carlo ha voluto condividere il video con le sue foto in onore del suo compleanno, ha infatti compiuto 62 anni. Nei commenti si leggono moltissimi messaggi di auguri e complimenti per gli anni portati benissimo.