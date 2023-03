Fabrizio Corona imbottito di medicinali: la confessione disarmante

Fabrizio Corona è un imprenditore italiano noto e discusso da tutti, in particolare per il suo passato turbolento con la legge. Questo passato lo sente ancora e la sua dichiarazione recentissima, lo racconta a tutti.

Fabrizio Maria Corona è un imprenditore e scrittore italiano, noto in tutto il paese per il suo carattere e per i suoi problemi legali che durante la carriera ha accumulato. E’ nato a Catania nel 1974 e proviene da una famiglia di giornalisti, da cui ha ereditato la stessa passione in ambito lavorativo.

La carriera di Corona ha inizio nel ’98, anno in cui conosce Lele Mora, noto manager di molti personaggi noti e VIP italiani, iniziando così a lavorare tramite lui nel mondo dello spettacolo. Nel 2001 poi fonda a Milano la sua azienda di fotografia fallita però dopo poco ma nonostante questo diviene il ‘Re dei paparazzi’.

Negli anni Fabrizio recita in diversi film italiani, alcuni di grande successo esempio ne è Squadra Antimafia – Palermo Oggi, conduce anche un suo programma Libertà di parola – La fabbrica delle opinioni, trattando della sua situazione legale e le accuse che gli sono state fatte per diversi motivi.

Corona è noto anche per le sue relazioni sentimentali, infatti è stato sposato con Nina Moric, con cui ha un figlio ed è stato fidanzato per anni con l’argentina Belen Rodriguez.

La confessione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha sempre avuto periodi in cui appariva spesso sotto ai riflettori, alternati a lunghi periodi di assenza sotto di essi, questo probabilmente per via dei suoi problemi legali e appartenenti anche alla sua vita privata e salute.

Corona da poco è tornato ad essere attivo su Instagram, social dove è molto seguito e ama raccontare tutto ai fan e seguaci, infatti non ha mai nascosto le sue idee e opinioni a nessuno. Poche ore fa ha lui stesso condiviso un video sul social in cui si racconta durante un’intervista, rivelando aspetti della sua vita che hanno lasciato in molti senza parole.

L’intervista a Fabrizio

Fabrizio Corona è stato recentemente intervistato da Le Iene, durante l’intervista ha raccontato del suo uso di medicinali per poter stare meglio durante il giorno e durante la notte. L’imprenditore ha inoltre condiviso con il pubblico di Instagram uno spezzone dell’intervista.

Fabrizio ha scritto: “Oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa, credo che sia importante ammetterlo e non indignarsi. Dico sempre la verità e questo non piace ai benpensanti. Non foglio far passare il messaggio che sia normale prendere questi rimedi per affrontare la quotidianità ma allo stesso tempo mi domano come mai queste affermazioni.”