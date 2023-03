Elisabetta Canalis finita in ospedale: ecco cosa è successo

Elisabetta Canalis è una delle show girl italiane considerate tra le più belle, appare poco ad oggi sotto i riflettori televisivi ma è molto attiva sui social. Su Instagram condivide tutto con i suoi seguaci e fan. Nelle ultime ore una sua storia ha preoccupato tutti.

Elisabetta Canalis è una show girl e attrice italiana, oggi ha 44 anni ma se li porta molto bene. E’ spesso al centro dell’attenzione dei media e non solo italiani, il motivo è la sua ex relazione con uno degli attori americani più amati di sempre.

La brillante e lunga carriera della Canalis è iniziata quando nel 1999 appare per la prima volta sotto ai riflettori della televisione italiana come valletta per il programma Telegatti e successivamente sempre nello stesso ruolo, per il programma Striscia la Notizia fino al 2002.

La notorietà di Elisabetta aumenta quando dal 2009 al 2011 si fidanza con l’attore americano George Clooney, famosissimo e amato molto in tutto il mondo. Dal 2009 è stata di conseguenza anche neutralizzata americana. Dopo la storia d’amore con l’attore, si è sposata con un famoso chirurgo americana nel 2014.

La show girl oggi ha una vita invidiabile da tutti, vive a Los Angeles con il marito Brian Perry e con la loro figlia Skyler Eva. Nonostante la gravidanza e i 40 anni superati, la Canalis dimostra di essere sempre impeccabile.

La storia di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è molto seguita su Instagram, si chiama @littlecrumb_ e lì condivide tutto con i suoi fan e seguaci. posta contenuti di ogni tipo ogni giorno, mostra infatti sia la sua routine che i suoi hobby e le sue attività preferite, raccontando quasi ogni dettaglio al suo pubblico.

Uno delle sue ultime storie sul social, condivisa pochissime ore fa, ha preoccupato molto i fan. La donna ha postato un selfie in cui si capiva si trovasse in una clinica.

La Canalis nella Clinica a L.A.

Elisabetta Canalis ha condiviso con tutti i suoi fan una storia su Instagram solo poche ore fa. Nella foto c’è lei affiancata da un medico, entrambi sorridono verso l’obiettivo. I fan hanno subito capito si trattasse di una clinica e si sono inizialmente preoccupati, poi hanno capito che si trattava di una clinica di chirurgia.

Elisabetta si è recata dal suo chirurgo di fiducia a Los Angeles e ha postato con lui un selfie, consigliandolo a tutti e definendolo come il migliore centro di chirurgia estetica di Los Angeles, taggando lo studio e il chirurgo che si è occupato di lei.