Contatore idrico, così i furbetti hanno acqua gratis in tutta casa: Lo fanno in tantissimi

Il caro energia ha colpito tutto il territorio europeo nel corso degli ultimi mesi, mettendo in ginocchio centiania di migliaia (se non milioni) di cittadini europei, colti dal peso enorme di queste bollette pesantissime.

Tutto è iniziato precisamente un anno fa, periodo in cui son scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle cicatrici che l’Europa si porta dietro ancor ora. Basti pensare per esempio all’aumento dei costi delle materie prime come l’olio di semi di arachidi, che si è a sua volta riflettuto in un’inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo, ricordiamo in particolar modo l’aumento senza nessun tipo di controllo del costo dell’energia, sia per quanto riguarda il gas metano che per l’energia elettrica.

Ciò ha portato ad una grave crisi energetica che si è sparsa conseguentemente a macchia d’olio per tutto il continente, creando non pochi problemi economici per gli abitanti di tutta Europa. Fortunatamente i governi delle principali nazioni europee sono accorsi immediatamente nel tentativo di risolvere quest’annosa situazione: nel caso del governo italiano per esempio citiamo prima di tutto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette.

Oltre a questo citiamo poi tutte le agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di risparmiare cifre considerevoli dati i consumi contenuti e pressoché irrisori. Tutto questo non è bastato per numerosissime famiglie, che si trovano in seria difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

I trucchi dei furbetti

Purtroppo molti si approfittano di queste gravi situazioni, ed esistono in particolar modo alcuni furbetti che riescono ad avere acqua in casa in maniera completamente gratuita, e ovviamente illegale: scopriamo nello specifico quali sono i metodi da loro utilizzati per riuscire ad aggirare i loro consumi personali all’interno della propria economia domestica, e avere conseguentemente bollette più leggere alla fine del mese, purtroppo a spese di altri a loro insaputa.

In particolare questi “furbetti dell’acqua” si attaccano semplicemente al tubo del condominio, andando così a far uso delle risorse di tutti, per utilizzarla per i propri scopi personali. Chiaramente ricordiamo che questa è una mossa del tutto illegale, per cui scattano delle sanzioni penali, quindi vi suggeriamo caldamente di non intraprendere mai soluzioni del genere.

In base anche a quanto riportato dall’articolo 1167 del Codice Civile, tutti gli impianti e le tubature sono di proprietà condominiale, finché si arriva al punto di diramazione dei singoli locali facenti parte del condominio stesso.