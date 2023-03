Mara Venier, l’addio era annunciato: non c’è più nulla da fare

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, ormai tutti la conoscono come ‘zia Mara’. Tutti le vogliono bene e la notizia che ha dato sui social nel suo ultimo post ha rattristato tutti.

Mara Venier è il nome di Mara Povoleri, conduttrice televisiva, opinionista, attrice ed ex modella italiana. E’ amata da tutta gli spettatori italiani che la seguono proprio per la sua gentilezza, energia ed empatia. I modi famigliari di Mara hanno condotto tutto il mondo dello spettacolo e gli spettatori a chiamarla ‘zia Mara’.

La Venier ha 72 anni e li porta benissimo, sia fuori che dentro, infatti la sua energia non è mai cessata e la trasmette anche attraverso gli schermi. La conduttrice è capace di mostrare e dare la sua positività a tutto il pubblico.

Mara è nata e cresciuta a Venezia, ha dovuto però trasferirsi presto a Roma per la sua carriera. La sua carriera è iniziata negli anni ’80 quando inizia a lavorare come attrice, trasferendosi poi sotto ai riflettori come conduttrice, raggiungendo grande notorietà nel 1990, conducendo Domenica In. Oggi conduce lo stesso show da ben 14 stagioni.

La conduttrice ama condividere tutto con i suoi fan, infatti è molto seguita sui social e condivide molti contenuti con i seguaci. Uno dei suoi ultimi post ha rivelato qualcosa che ha allarmato tutti.

Mara Venier: la conduttrice oggi

Mara Venier è oggi ha una carriera ancora molto attiva ed è richiestissima dal pubblico italiano. Dedica però il suo tempo libero alla famiglia e al marito Nicola Carraro, che oggi ha 80 anni e vive sia in Italia che a Santo Domingo.

Ogni volta che Mara ne ha la possibilità lo raggiunge e con lui condivide tutto sui social. Nonostante siano anni che la conduttrice lavori, ancora non ha mai dichiarato di andarsene in pensione e non si è mai presa pause. Questo però, prima del suo ultimo post su Instagram.

Mara e la triste notizia

Mara Venier ha condiviso solo poche ore fa un video su Instagram in cui è presente anche il cantante Tananai che le ha fatto un dono, un pensiero speciale: le ha regalato il suo disco d’Oro.

Mara ha dedicato il post al cantante, ringraziandolo e tra le righe del suo commento ha scritto: “Lavoro da tanti anni, tranquilli, presto andrò in pensione…”. Le parole della conduttrice hanno allarmato e rattristato tutti gli spettatori italiani che non immaginano la televisione italiana senza Mara.