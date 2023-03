Fotovoltaico finalmente gratuito, arriva il provvedimento: ecco come stanno le cose

Installazione Impianto fotovoltaico gratis. PassionetecnologicaFinalmente è possibile ottenere un impianto fotovoltaico in maniera totalmente gratuita grazie a questo nuovo provvedimento del Governo.

L’impianto fotovoltaico permette di produrre energia elettrica in maniera sostenibile utilizzando una fonte rinnovabile come quella prodotta dai raggi solari. Prima di intraprendere la scelta di installare nella propria casa questo tipo di impianto, è bene valutare i vantaggi e gli svantaggi.

Il primo vantaggio da tenere presente è sicuramente quello del risparmio sui costi in bolletta. L’impianto fotovoltaico permette di ridurre il consumo di energia elettrica proveniente dalla rete e sfruttare il meccanismo dell’autoconsumo, cioè l’elettricità generata dall’impianto ad energia solare.

Con il fotovoltaico non si ottiene solo un risparmio economico ma si riduce anche l’inquinamento, in particolare quello dell’aria, in quanto diminuiscono cospicuamente le emissioni di gas serra. La scelta di utilizzare energia pulita da fonti rinnovabili rappresenta un vero e proprio investimento sul futuro del nostro pianeta e delle generazioni future.

L’elettricità prodotta da pannelli fotovoltaici può essere usata direttamente in casa, tramite autoconsumo, un processo che può essere migliorato installando un sistema di accumulo fotovoltaico. In alternativa, è possibile scambiare l’energia prodotta in eccesso con il proprio fornitore e ricevere in compensazione la stessa energia quando se ne avrà bisogno.

Come ottenere un impianto fotovoltaico completamente gratis

Dal punto di vista dei costi, installare un impianto fotovoltaico ha dei costi iniziali più elevati che normalmente vengono ammortizzati in circa 8 anni, producendo un vantaggio notevole se si considera che la durata è stimata ad oltre 30 anni. Il Governo, però, negli ultimi anni ha approvato una serie di misure che permettono di installare l’impianto fotovoltaico nella propria abitazione in maniera completamente gratuita.

Il provvedimento più famoso è sicuramente del Super Bonus, o Bonus 110%, che permette di coprire i costi di un impianto fotovoltaico attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura. La richiesta del Superbonus è ancora possibile fino al 31 dicembre 2023 per cooperative, case popolari ed equivalenti e fino a dicembre 2025 per le aree colpite dal terremoto.

Esistono anche altri incentivi che possono essere utilizzati, come l’Ecobonus che prevede un’agevolazione fiscale per l’acquisto di pannelli fotovoltaici quando si realizzano lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio. Infine, c’è il Bonus Ristrutturazioni, che prevede la possibilità di richiedere una detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici o di singole unità immobiliari.