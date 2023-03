Cratere sulla terra pazzesco: sembra l’entrata per l’inferno

Un cratere sulla terra largo 200 metri e profondo oltre 30 da tempo attira gli scienziati di tutto il mondo che non ne riuscivano a spiegare l’origine.

Sulla terra sono presenti numerosi crateri di diverse dimensioni dovuti a molteplici fattori come eruzioni o altri disastri, oppure, semplicemente dall’azione dell’uomo alla ricerca di metalli e pietre preziose. Tutti questi fenomeni hanno modellato, nel tempo, la crosta terrestre creando ampie voragini che lasciano senza fiato gli spettatori.

Inoltre, la Terra è interessata da un altro fenomeno capace di creare improvvisi crateri sulla superficie terrestre, chiamati in inglese sinkhole. In pratica, sono voragini, le cui dimensioni possono variare da pochi fino a centinaia di metri, dovute a uno sprofondamento del terreno che si verifica a causa di una cavità sotterranea di origine naturale o antropica.

Le sinkhole spesso tendono a riempirsi con le acque sotterranee dando vita a nuovi stagni o laghi, a seconda della dimensione. Questo fenomeno è tradotto in italiano con il termine dolina, utilizzato soprattutto in ambito geologico.

Secondo gli studi dell’IRPI (Istituto Ricerca Protezione Idrogeologica) e dell’ ISPRA (Istituto Superiore per la Produzione e Ricerca Ambientale), l’ultimo fenomeno di sinkhole in Italia si è verificato il 29 gennaio 1999 vicino Grosseto in località Bottegole, dove si è aperta una voragine ellittica profonda 17 metri e largo circa 140 metri. Anche questa si è poi naturalmente riempita d’acqua andando a formare un piccolo lago.

Il cratere enorme al centro dell’Europa

Come si diceva all’inizio, al di là delle sinkhole, esistono altre cause che possono dare vita ad enormi crateri. In Europa ce ne sono tre, in particolare, di dimensioni considerevoli le cui cause sono state studiate a lungo dagli scienziati: Nördlinger Ries e Steinheimer Becken, entrambi in Germania e Rochechouart in Francia. Proprio quest’ultimo è stato al centro delle ultime ricerche che ne hanno finalmente confermato l’origine.

Nel Sud della Francia, a vicino a Béziers, si trova uno splendido vigneto chiamato Domaine du Météore, un nome che già dovrebbe dire molto. In questo posto, oltre 70 anni fa l’azienda ha trovato tra le vigne un enorme cratere di 200 metri di diametro e oltre 30 metri di profondità. Inizialmente si pensava fosse dovuto all’azione dell’uomo, magari ad una trovata pubblicitaria della ditta stessa.

Gli studi condotti dal geologo e cosmochimico Frank Brenker della Goethe University di Francoforte, potrebbero dimostrare che la voragine corrisponde ad uno dei cosiddetti “crateri da impatto”, perché causati proprio dall’impatto di un meteorite sulla terra. A confermarlo anche gli ultimi rilievi condotti dal suo collega Andreas Junge:”Il ritrovamento di un minimo magnetico all’interno della struttura del cratere – spiegano gli scienziati – insieme alla presenza di sferule da impatto contenenti frammenti bersaglio incastonati in una matrice di diamante d’urto circondata da silicio, ossido di ferro contenente alluminio e resti di ferro-metallo ricco di nichel conferma l’origine dell’impatto del cratere”