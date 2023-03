Calcare sul lavandino, con questo ingrediente lo elimini definitivamente | Un vero sogno

In certi casi, eliminare il calcare può rivelarsi davvero molto difficile ma, con questo rimedio, diventerà molto più semplice.

Il calcare è una roccia sedimentaria composta principalmente dalla calcite, un minerale spesso accoppiato alla dolomite. Il calcare si è formato e si forma nel mare, in molto minor parte nei laghi (limnocalcare), ed anche per rapida deposizione di acque di fiumi, sorgenti e nell’acqua in generale, quando si deposita si possono notare anche impurità argillose o quarzitiche.

Il calcare è quindi dovuto alla durezza dell’acqua, ossia agli ioni di calcio e magnesio presenti nel liquido e che si sedimentano durante i processi di riscaldamento, depositandosi sulle superfici. Le incrostazioni provocate dal calcare sono evidenti e possono causare danni alle superfici o alle stesse tubature.

Ma come facciamo a misurare la durezza dell’acqua in casa? In generale, leggendo la bolletta dell’acqua dovrebbero essere indicato l’elenco degli elementi presenti nell’acqua della nostra zona, che possono essere confrontati con i livelli regionali messi a dispozione sul sito dell’ente che eroga il servizio.

In commercio esistono anche dei piccoli kit per misurare autonomamente la durezza dell’acqua nella propria abitazione o sul luogo di lavoro. Il kit consiste in un reagente colorato e da una fialetta. Il numero di gocce d’acqua che faranno colorare il reagente determinerà la durezza dell’acqua.

Come eliminare definitivamente il calcare dal lavandino

In casa, capita spesso che il calcare provochi sui lavandini in acciaio delle patine o delle incrostazioni molto difficili da togliere. In commercio esistono diversi prodotti che promettono di risolvere il problema, ma è possibile agire con rimedi naturali utilizzando quello che già abbiamo in casa.

Uno dei rimedi più efficaci è quello di usare una soluzione a base di bicarbonato di sodio sciolto in acqua calda. Strofinando la superficie il bicarbonato aiuterà a rimuovere l’incrostazione di calcare e a disinfettare il lavandino. Una volta applicata la soluzione è necessario lasciare agire qualche minuto e poi risciacquare ed asciugare.

In alternativa è possibile usare anche aceto e limone, che grazie al loro elevato livello di acidità sono in grado sciogliere il calcare. Rispetto al bicarbonato, i tempi sono molto più lunghi, infatti, è necessario cospargere il lavandino con aceto o limone e lasciare agire diverse ore prima di risciacquare. L’operazione può essere fatta, per esempio, di sera e lasciare agire tutta la notte. In ogni caso il risultato sarà sorprendente. Un altro trucco che in pochi conoscono è quello di utilizzare un collant di nylon invece del normale panno da cucina per lucidare il lavandino dopo aver effettuato la pulizia. Il nylon, infatti, rende l’acciao più brillante e aiuta a rimuovere gli ultimi residui di calcare.