Bolletta, è proprio lui quello che ti uccide a fine mese: ti basta metterlo così

Come abbiamo ormai ribadito più e più volte nel corso di questi ultimi mesi, il caro energia è senz’ombra di dubbio una delle problematiche più attuali e significative all’interno non solo del panorama italiano, ma del territorio europeo in generale.

Diverse sono state le problematiche scaturite in particolare dai recenti conflitti in Ucraina, che si sono portati addietro diverse conseguenze a livello del panorama europeo. In primis basti ricordare l’aumento del costo delle materie prime (come nel caso dell’olio di semi di arachidi, per esempio) che si è inevitabilmente riflettuto in un’inflazione generale a livello di tutto quanto il settore alimentare.

A questo si è poi aggiunta forse la conseguenza più importante di tutte, ovvero lo sconsiderato aumento del costo dell’energia, sia nel caso del gas metano che di quella elettrica. Le principali compagnie fornitrici (come nel caso di Enel Energia, per quel che concerne il territorio italiano) si sono ritrovate praticamente costrette ad aumentare i costi delle relative bollette mensili in tutta Europa.

È così che fortunatamente sono intervenuti i principali governi delle nazioni europee, tra cui l’Italia in particolare, che ha saputo rispondere in maniera immediata e precisa a questi continui aumenti, con il fine ultimo di aiutare la popolazione più bisognosa. Citiamo in particolar modo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le varie cose incentivi per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione (dal momento che consentono di ridurre in maniera significativa i consumi), uniti al bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti in maniera diretta e senza problemi dalle voci dei consumi delle bollette.

Malgrado tutti gli aiuti sia statali che regionali, diverse famiglie fanno tutt’oggi fatica ad arrivare alla fine del mese, spesso rischiando di incorrere addirittura nella soglia di povertà. È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche dritta, così da consumare il meno possibile e conseguentemente risparmiare sulle bollette dell’energia che vi arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Accorgimenti utili

Quest’oggi in particolare ci concentreremo sul forno elettrico, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati all’interno dell’economia domestica, per cuocere ogni giorno i nostri alimenti in maniera sana, evitando processi più ipercalorici come la frittura.

I consumi in questo caso sono davvero alti, considerando che un forno elettrico alla temperatura di 180° impiega ben 1500 kWh nel giro dei 90 minuti, portando a una spesa superiore ai 30 centesimi per una cottura in forno della durata di un’ora, indicativamente.

Il nostro consiglio in questo caso è di cucinare più alimenti contemporaneamente sui diversi ripiani, così da ridurre sensibilmente i tempi di cottura e con essi i consumi di energia elettrica. Oltre a questo ricordatevi inoltre di tenere sempre la porta del forno chiusa, dal momento che ogni apertura abbassa drasticamente la temperatura, con un ulteriore dispendio in termini energetici, e di utilizzare anche pentole in vetro e ceramica, che permettono una cottura più uniforme degli alimenti.