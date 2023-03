Poste Italiane, finalmente non esistono più le file: entri e fai quello che devi fare | Ecco come

Una delle situazioni più rognose e complicate quando ci si reca alle Poste, è spesso e volentieri la fila interminabile che ci si trova di fronte, spesso anche per compiere le operazioni più semplici come una ricarica Postepay o l’invio di un pacco con raccomandata.

Al giorno d’oggi però, fortunatamente, è arrivata quella che potrebbe essere la soluzione definitiva a questo problema, permettendo di entrare e compiere in maniera veloce le nostre commissioni, senza fastidiose e inutili file che ci fanno perdere tempo: scopriamo come avviene tutto questo.

Paradossalmente, la soluzione risiede all’interno di WhatsApp, una delle app di messaggistica istantanea più famose al mondo, disponibile in maniera completamente gratuita rispettivamente per le piattaforme iOS e Android. L’applicazione di WhatsApp avrebbe infatti recentemente subito un aggiornamento, che porta con sé diverse migliorie e caratteristiche.

Al giorno d’oggi sappiamo bene quanto WhatsApp sia fondamentale, anche da un punto di vista professionale. Quest’app consente di organizzare diversi gruppi di lavoro, e comunicare conseguentemente con i propri colleghi in maniera semplice, veloce e intuitiva.

È stata la stessa Poste Italiane a far affidamento a WhatsApp, permettendo di prenotare attraverso la sua applicazione il proprio posto in fila alle Poste, evitando così di fare lunghe e interminabili file, che ci fanno perdere a volte intere mattinate o pomeriggi inutilmente.

Come evitare le file

Il modo per evitare di far parte di interminabili file è davvero semplice e alla portata di tutti: è sufficiente innanzitutto aggiungere alla propria lista di contatti il numero 371-500-37-15. Una volta aggiunto questo numero ai nostri contatti, potrà essere utilizzato per comunicare direttamente con Poste Italiane. Basterà quindi aprire una nuova chat con questo numero, dandoci la possibilità di interagire quindi con un vero e proprio assistente digitale.

Grazie alla comunicazione con questo assistente digitale, saremo in grado di comunicare l’ufficio postale (e la relativa sede locale) a cui avremo intenzione di accedere. Successivamente, dovremo comunicare l’orario in cui indicativamente intenderemo accedere al servizio. Oltre a questo, sarà richiesta la tipologia di servizio a cui si vuole accendere, come l’invio di un pacco, la ricevuta della pensione, prelievi da conto corrente postale e tanto altro ancora.

A quel punto l’assistente virtuale ci assegnerà, compatibilmente con le richieste da noi precedentemente fornite, il turno presso cui recarsi alla nostra sede locale di Poste Italiane. Così facendo, nel giro di pochi minuti di prenotazione, riusciremo ad evitare in maniera semplice e intuitiva ore e ore di file interminabili alle Poste, facendo le nostre commissioni in poco tempo.