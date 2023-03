Ilary Blasi, l’attacco frontale a Totti: una carrellata di colpi bassi

Ilary Blasi è ogni giorno al centro della cronaca italiana, soprattutto da quando il divorzio tra lei e Totti è stato confermato. Lei però non sa mantenere molto nascosto ai suoi seguaci, infatti posta sempre più spesso scatti con la nuova fiamma.

Ilary Blasi è una conduttrice, ex modella e show girl italiana, nata a Roma nel ’81, dove è cresciuta e tutt’ora vive. La donna è una delle più amate d’Italia, anche per la sua grinta e determinazione, come noto anche per via della rottura con Totti.

Ilary è stata da subito amata dal pubblico italiano. Inizia a lavorare dietro agli schermi televisivi nei primi anni del 2000, partecipando a Miss Italia e divenendo Miss Cinema Lazio. Successivamente diviene valletta per Passaparola e poi nota per Letterina e Che tempo che Fa. La sua notorietà massima arriva quando presenta prima il Grande Fratello Vip e poi L’Isola dei Famosi.

Ilary conosce Francesco Totti nei primi anni 2000, all’inizio della sua carriera e in quel momento il calciatore era innamorato di lei e nel 2005 si sposano per poi però divorziare nel 2021, dopo aver avuto tre figli insieme.

Oggi il calciatore convive con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi e a quanto pare anche Ilary non è più sola come si credeva fino a poche settimane fa e a dimostrarlo ci sono le sue stesse foto.

La vita di Ilary dopo Totti

Ilary è una donna in carriera e ama il suo lavoro, sta lavorando infatti alla realizzazione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma andrà in onda in televisione tra un mese e nonostante le critiche ricevute, è concentrata sulla sua carriera più che mai.

Ilary ha detto diverse volte di non volersi arrendere e condurrà infatti lo show, nonostante i periodi poco favorevoli appena trascorsi, è pronta a rivelarsi ancora una volta una delle conduttrici più informa della televisione italiana.

La nuova fiamma di Ilary

Ilary Blasi sembrava voler rimanere sola, mentre l’ex marito e la nuova compagna si davano da fare. Evidentemente ha cambiato idea, infatti ora sul suo profilo Instagram non fa altro che condividere immagini con il suo nuovo compagno.

Si tratta di Bastian Muller, un uomo di cui si sa ancora poco in quanto i due si frequentano solo da pochi mesi. Ciò che è certo è che Ilary non si vuole più nascondere e mostra a testa alta l’inizio di una nuova vita anche per lei.