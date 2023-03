Chiara Ferragni, alla fine l’ha dovuto rivelare: “la paura di non farcela”

Chiara Ferragni è una delle influencer più amate a livello mondiale, ha più di 30 milioni di seguaci su Instagram. Lei e il marito sono ogni giorno sui tabloid italiani e internazionali, soprattutto per via dello scandalo avvenuto a Sanremo.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale – così come lei stessa si definisce – modella e stilista italiana ma in origine è divenuta nota come blogger di moda. Oggi lei con il marito, il cantante Fedez, sono ogni giorno sui tabloid internazionali, questo per via di moltissime ragioni, in particolare da dopo il Festival di Sanremo.

Chiara ha avviato la sua carriera con il suo sito blog di moda, chiamato The Blonde Salad, dall’ora si è affermata nel mondo della moda velocemente. Nel 2010 ha realizzato la sua prima linea di scarpe da donna. E’ arrivata in pochissimo tempo ad una grandissima notorietà, raggiungendo subito un numero altissimo di seguaci su Instagram.

La Ferragni è sposata con Fedez, un noto cantante italiano con il quale ha due figli, Leo e Vittoria. La famiglia vive a Milano e sono molto seguiti al punto di aver fatto una docu-serie per loro, i Ferragnez, su Amazon Prime Video.

Chiara è stata da pochissimo, per la prima volta, degli schermi televisivi italiani, molto apprezzata e amata sul palco dell’Ariston, conducendo uno degli show televisivi più noti e attesi dagli italiani.

I Ferragnez dopo Sanremo

Chiara Ferragni ha condotto affianco ad Amadeus e Gianni Morandi la 73esima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda dal 7 all’11 febbraio. L’influencer è stata molto apprezzata, quanto però criticata. IL marito Fedez era seduto in prima fila ed è stato coinvolto in uno scandalo che ha portato la critica a parlarne fino ad oggi.

Il marito ha comunicato pubblicamente di non stare bene per diversi motivi, lei nel frattempo partecipava alla Fashion Week. Poche ore fa però anche lei ha condiviso su Instagram un post, dichiarando la verità.

Il post di sfogo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha condiviso pochissime ore fa una sua foto che la vede stesa sul pavimento, con le lacrime agli occhi e ha scritto: “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale chiedersi se ce la farai. […] Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia comfort zone a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliata.[…]”

Poi ancora: “Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente. […]”