Caldaia, nessuno lo sa ma se regoli questo risparmi un casino di soldi: il trucco dei tecinici

Sono tempi davvero difficili a causa soprattutto del caro energia, che ha ultimamente colpito in maniera pesante e gravosa non solo l’Italia, ma anche l’intero territorio europeo.

Tutta questa situazione è iniziata per la precisione quando ci sono stati i primi conflitti in Ucraina, che inevitabilmente si sono portati dietro delle conseguenze non da poco, sia sul piano economico che quello (soprattutto e in particolar modo) energetico. Sulle prime abbiamo assistito ad un aumento del costo delle materie prime, che ha avuto delle importanti conseguenze a livello dell’intero settore alimentare, generando un’inflazione non da poco.

Oltre a questo ricordiamo in particolar modo l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare, conseguentemente e in risposta a questo, il prezzo delle relative bollette mensili dell’energia, causando non poco malessere e malcontento a livello dell’intera generazione europea.

Il governo italiano, così come quello di tante altre nazioni europee, si è trovato fortunatamente pronto e sul pezzo, andando ad emanare diversi decreti come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno portato tra le tante cose il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche le agevolazioni e le detrazioni fiscali per quanto riguarda l’eventuale acquisto di nuovi elettrodomestici di ultima generazione, i quali consumando meno permettono un considerevole risparmio alla fine del mese.

Nonostante tutto questo, non è stato sufficiente per migliaia di famiglie italiane, che si sono trovate in seria difficoltà ad arrivare alla fine del mese, non riuscendo a sostenere il peso di bollette così ingenti, con i tempi che corrono.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo da risparmiare energia e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette che vi arriveranno a fine mese.

La prima raccomandazione in assoluto che possiamo darvi in merito all’utilizzo della caldaia è quello di impostare una soglia di temperatura da non superare mai nei locali della propria abitazione domestica. Il nostro consiglio in particolare è quello di tenere una temperatura limite pari a 20 gradi centigradi, in modo da non consumare eccessivamente.

Sembra una cosa da poco, ma anche solo un grado può fare l’effettiva differenza, in termini di consumi e relative bollette.

Infine, l’altro consiglio che vi diamo è quello di mantenere una temperatura preferibilmente costante dal momento che gli sbalzi di temperatura (e l’aggiustamento a seguito dello spegnimento comporta paradossalmente un maggior consumo di energia rispetto a tenerla spenta.