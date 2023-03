Bianca Guaccero, la rivelazione dopo anni: “sono stata tradita”

Bianca Guaccero è un’attrice e conduttrice italiana molto amata dagli italiani. Negli anni ha dato modo a tutti di conoscerla e sui social condivide i suoi pensieri: il suo ultimo post parla di lei.

Bianca Guaccero è un’attrice e conduttrice italiana che ha debuttato molto giovane nel mondo dello spettacolo, divenendo subito amata da tutto il pubblico italiano e tutt’ora è seguitissima da moltissimi sui social, su Instagram in particolare, dove condivide spessissimo.

Bianca è nata a Bitonto nel 1981, a soli 6 anni partecipa al programma televisivo lo Zecchino d’Oro, uno dei suoi primi grandi successi perchè successivamente partecipa a Miss Bitonto, facendosi subito notare.

La carriera nel cinema, per la Guaccero, ha inizio quando ha soli 18 anni, recita infatti nel ’99 nel film Terra Bruciata e da quel momento ha inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano. Negli anni due mila recita nella serie Capri e poi nel 2008 è anche co-conduttrice del Festival di Sanremo.

Tra i suoi ultimi ruoli e conduzioni, ricordiamo il film italiano di successo Fino all’ultimo battito, nel 2021 e Detto Fatto che ha condotto con entusiasmo nel 2022.

Il post di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide molto con i fan. L’attrice ha un rapporto di odio amore con i social, questo per via di bullismo e body shaming che ha ricevuto negli anni.

Oggi però è una donna forte e nell’ultimo post parla proprio di se, raccontandosi a tutti e confidando alcuni dettagli che prima nessuno conosceva.

Guaccero: il racconto di se

La Guaccero ha condiviso con i seguaci una sua foto e ha scritto: “Ciao sono Bianca, ho 42 anni e di cazzate ne ho fatte nella vita. Ho provato ad essere la persona che tutti si aspettavano, la ragazza con la testa sulle spalle, quella che si prende sempre la responsabilità di tutto. Ho provato ad essere moglie, sto crescendo nell’essere madre. Ho amato. Ho allontanato, sono stata tradita, ho lasciato.”

E poi ha continuato: “Ora sono una mamma single, che lavora in un mondo molto complesso. Ma una donna indipendente. Che non deve cioè dipendere da nessun uomo, in nessun senso. Perchè esiste l’indipendenza economica, ma soprattutto quella psicologica. Esiste la paura di stare soli. Ma per fortuna oggi non è più così. […] Quando avremo fatto abbastanza errori per ricordarcelo, allora potremo scegliere ciò che è più giusto per noi […]”.