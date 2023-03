Ambra Angiolini, la tutina è troppo stretta: alla fine si vede tutto

L’attrice Ambra Angiolini è seguitissima sui social, con i fan condivide ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. L’ultima sua foto su Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ambra Angiolini è una cantante, conduttrice e attrice italiana, nata nel 1977 a Roma. La donna è amatissima dal pubblico italiano, che la segue anche quando ha periodi meno attivi nel mondo dello spettacolo, come successo di recente. I suoi fan la seguono con foga anche sui social, ed è lì che lei parla a tutti loro e li aggiorna sui suoi obiettivi e progressi, entusiasta.

Ambra Angiolini inizia la sua carriera nel 1990, quando appare sotto i riflettori di Fantastico, il suo debutto più importante avviene però nel 1992, quando partecipa al programma Bulli e Pupe. Successivamente da avvio alla sua carriera come conduttrice, muovendo i suoi primi passi in casa Rai.

Nel 1994 pubblica un album, dimostrando le sue abilità musicali, il titolo è T’appartengo, famosissimo e ascoltato ancora oggi, com e un simbolo del Paese. Nel 1998 debutta così in radio, lavorando in Radio 105 e dagli anni 2000 poi si è dedicata alla recitazione, lavorando interrottamente come conduttrice e avendo importanti ruoli in cast di film proiettati anche nelle sale cinematografiche.

Tra le ultime apparizioni di Ambra Angiolini, ricordiamo quando nel 2017 è stata una dei giudici di Amici di Maria de Filippi e poi nel 2022 fa parte della giuria del talent show X-Factor.

Gli obiettivi di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è sempre stata abbastanza riservata sulla sua vita privata. Nonostante ciò, sappiamo della sua relazione di nove anni, avuta con il cantante Francesco Renga, durata fino al 2015. Oggi i due sono in ottimi rapporti e spesso questa relazione è stata documentata da loro stessi.

Ambra ama condividere molto con i suoi seguaci, rispettando in egual modo la sua privacy. Nonostante lei non sia sempre al centro dell’attenzione dei media, è molto seguita sui social, in particolare su Instagram. Proprio lì condivide i suoi obiettivi, riscontrano ogni volta un enorme appoggio.

Il post di Ambra: la tutina aderente

Pochissime ore fa l’attrice ha condiviso con i fan una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta, si tratta di una sua immagine che la ritrae in tutina, questa molto aderente, per alcuni anche troppo.

Ambra appare illuminata dai raggi del sole e indossa una tutina blu e nera aderentissima con un effetto vedo non vedo e tratti addirittura trasparenti. La foto ha causato un grande scandalo tra i fan, non essendo abituati a questi tipo di contenuti.