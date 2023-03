Smartphone, niente sarà più come prima: ecco come telefoneremo

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione nel campo della telefonia, dai primi anni 2000 in poi.

Di anno in anno si sono avvicendati modelli sempre più nuovi, e verso la fine degli anni 2000 abbiamo poi assistito all’avvento degli smartphone, che facevano proprio della connessione a internet il loro punto di forza.

Siamo soliti suddividere gli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, per intenderci, capitanati da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro nel corso degli ultimi mesi), seguiti poi dagli smartphone di fascia media, per chi cerca in particolare un buon rapporto e compromesso tra la qualità e il prezzo, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, per chi non ha particolari esigenze in termini di qualità del sensore della fotocamera e potenza di calcolo, con un prezzo più che adeguato e alla portata di tutti in questo caso.

In particolare alcune novità arrivano da Qualcomm, una delle compagnie che conoscerete sicuramente per aver dato vita a molti dei processori all’interno degli smartphone con sistema operativo Android. La compagnia ha recentemente annunciato il lancio della prima iSIM in assoluto, andando a spodestare in un certo senso quelle che erano fino ad oggi le eSIM.

Nonostante infatti le eSIM (ovvero le SIM digitali) non si siano ancora diffuse in maniera così capillare nel mondo, una nuova tecnologia si sta affacciando sul mercato mondiale. Il primo processore che ne sarà dotato sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che sarà presente all’interno di diversi nuovi modelli di smartphone.

La iSIM nei dettagli

La iSIM sta in particolare per “integrated SIM”, vale a dire una SIM integrata direttamente all’interno del chip di cui è composto lo smartphone. All’interno del processore Snapdragon 8 Gen 2, quindi, sarà possibile inserire anche la SIM telefonica, in maniera comoda e pratica.

Ad annunciarla è stata la stessa Qualcomm, nel corso del Mobile World Congress che si è recentemente tenuto in quel di Barcellona. La differenza principale tra le due tipologie consiste nel fatto che, nel caso della iSIM, essa sarà posizionata all’interno di una sezione del chip principale dello smartphone di riferimento, e non in un chip aggiuntivo come prima, oltre ad avere un significativo vantaggio dal punto di vista energetico.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al lancio delle iSIM da parte di Qualcomm, eventualmente con la pubblicazione di un comunicato stampa ufficiale in tal senso, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.