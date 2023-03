Risparmio assicurato in cucina: ti basta usare quest’oggetto

Un oggetto che abbiamo in cucina e che usiamo tutti i giorni può aiutarci a risparmiare, il suggerimento arriva direttamente dall’Enea

L’Europa negli ultimi due anni è stata colpita da una crescita esponenziale delle bollette mettendo molte famiglie in ginocchio. La situazione si è aggravata ulteriormente con l’accendersi del conflitto in Ucraina che ha provocato un conseguente aumento dei prezzi delle materie prime.

Gli aumenti hanno dato un duro colpo a famiglie ed imprenditori italiani, che hanno visto crescere costantemente i costi di gestione di aziende ed esercizi commerciali. Come se non bastasse, anche i prezzi di quasi tutti i beni di consumo è cresciuto nel tempo. Purtroppo però gli stipendi sono rimasti gli stessi e, con l’aumento dell’inflazione, risultano del tutto inadeguati.

Per correre ai ripari, i cittadini provato a limitare al massimo i consumi, imparando progressivamente diversi trucchi su come risparmiare. Ridurre i consumi non significa solo risparmiare qualche soldo in bolletta, ma anche prendersi cura dell’ambiente e preservare l’ecosistema. Bastano piccole attenzioni, come ridurre di qualche grado la temperatura della caldaia per riscaldamento ed acqua calda.

Le famiglie italiane sono dovute correre ai ripari, partendo dal riscaldamento domestico fino ai consumi di acqua e luce, per riuscire ad arrivare a fine mese. In rete si sprecano i consigli su come ridurre i consumi domestici, partendo dai modi alternativi per riscaldare casa o per ridurre il consumo degli elettrodomestici.

Come risparmiare in cucina

Proprio il modo in cui utilizziamo i dispositivi che abbiamo in casa va ad incidere sui costi delle bollette a fine mese. In molti credono che sia necessario introdurre nuovi dispositivi, magari scegliendo tra i nuovi modelli che promettono un maggiore risparmio, ma in realtà è possibile già agire con quello che abbiamo in casa.

Il consiglio, questa volta, arriva direttamente dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) che ha stilato un decalogo con i metodi artigianali per risparmiare in casa. Nello specifico, questo trucco permette di potenziare il riscaldamento che abbiamo in casa utilizzando semplicemente della carta stagnola.

Infatti, se in casa non ci fossero a disposizione dei pannelli termoriflettenti, la carta stagnola può essere una valida alternativa. Applicata sul termosifone aiuterebbe a non disperdere calore, ottimizzando i consumi e aiutando a diminuire le spese. Un metodo artigianale che permette di sfruttare al massimo l’energia prodotta.