Google, arriva il regalo per tutti: un sogno per gli utenti

Come vi abbiamo detto ormai più e più volte, la sicurezza è un parametro da tenere altamente in considerazione quando si tratta di internet.

Spesso dietro tutto ciò che internet ha da offrire, infatti, si nascondono insidie come virus e trojan malevoli, che si insinuano all’interno dei dispositivi e dei computer di tutti gli utenti nel mondo, e riescono spesso e volentieri ad impossessarsi dei propri dati sensibili, riuscendo addirittura a effettuare acquisti a nostra insaputa, prosciugando così il nostro conto corrente.

Nonostante la sicurezza sia così importante all’interno dell’economia di internet, esso purtroppo presenta un costo, come nel caso dei VPN (acronimo che sta per Virtual Private Network), strumenti grazie ai quali è possibile navigare in maniera completamente sicura all’interno del web dai nostri dispositivi, come possono essere il nostro smartphone, notebook o tablet.

Buone notizie arrivano in particolare per tutti gli utenti che fanno regolarmente uso di Google e dei suoi servizi annessi, dal momento che la grande compagnia statunitense ha recentemente annunciato di regalare un servizio di VPN a tutti gli utenti che si sono precedentemente abbonati al servizio Google One, che permette di archiviare facilmente tutti i nostri dati (come ad esempio foto, video e quant’altro) all’interno di una rete cloud.

Questo omaggio però non era riservato a tutti gli utenti, ma solo ed esclusivamente a chi ha sottoscritto un abbonamento da ben 2 TB, che in questo caso comporta un canone mensile di 9.99 euro.

Cambiamenti in futuro

Stando alle ultime indiscrezioni, però, sembra che le cose stiano per cambiare in maniera netta rispetto al passato, e questo servizio non verrà offerto solo a chi avrà un abbonamento Premium, come quello da 2 TB o addirittura da 5 TB, che offre un canone mensile da 24.99 euro al mese in questo caso.

Questo servizio di VPN verrà infatti concesso anche a chi sarà iscritto a un abbonamento Basic (ovvero quello che prevede 100 GB di dati d’archiviazione su cloud, al prezzo di 1.99 euro al mese) o eventualmente al piano d’abbonamento Standard (che offre invece 200 GB di memoria d’archiviazione in cloud, al costo di 2.99 euro al mese invece).

L’unica fetta di utenza per cui non sarà prevista la VPN gratuita è quella del piano gratuito, previsto per qualsiasi account Google, che permette “solo” 15 GB di spazio d’archiviazione in cloud. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da Google, sperando che la situazione possa migliorare anche per quel che riguarda il piano gratuito per l’archiviazione in cloud.