Eleonora Daniele, il dramma per la grave malattia: “è genetica e rara”

Eleonora Daniele è una delle conduttrici italiane più seguite dal pubblico italiano. Nelle ultime ore ha condiviso con i suoi seguaci di Instagram una triste notizia accaduta recentemente, ecco cosa ha detto.

Eleonora Daniele è nata nel 1976, oggi è nota per essere una conduttrice e giornalista italiana, originaria di Padova, città che ama. La donna è amata da tutti gli spettatori italiani per la sua professionalità e il suo carisma che inevitabilmente affascina chiunque segua i suoi programmi. E’ molto seguita anche sui social, dove condivide molto ogni giorno.

La sua carriera è iniziata nel 2000, quando conduce per la prima volta in Mediaset nel programma La sai l’ultima?. Da quel momento in poi diviene sempre più nota e amata, conduce infatti senza fermarsi, moltissimi programmi italiani. Nei primi anni 2000 partecipa anche al Grande Fratello.

Nel 2002 Eleonora debutta sotto ai riflettori nelle vesti di attrice, appare nel cast della serie Rai Un posto al sole. Le sue ultime conduzioni son state Nella memoria di Giovanni Paolo II, Lo Zecchino d’Oro e tutt’ora conduce sempre in Rai Storie Italiane.

La Daniele è molto riservata riguardo la sua vita privata e non ama dare ai media ogni suo dettaglio della sua vita ma nonostante ciò Instagram ama condividere molto con i suoi seguaci.

Il triste post di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ha condiviso pochissime ore fa una foto su Instagram che raffigura una donna e un ragazzo, si stratta di una notizia recente. La famiglia era in vacanza quando il ristorante ha chiesto loro di spostarsi per via del ragazzo disabile.

La Daniele, come molti altri, sono rimasti colpiti dalla cosa e essendo lei una giornalista molto attenta a divulgare notizie e contenuti per dare esempi, ha pensato di dedicare alla cosa un post.

Le parole di Eleonora Daniele

La giornalista ha condiviso la foto della mamma e del figlio in questione e poi ha accompagnato la foto scrivendo: “Trentino, la denuncia di una madre: ‘in hotel ci volevano spostare di tavolo perché mio figlio è disabile. Ci siamo sentiti umiliati, offesi e siamo andati via. “Il racconto dei genitori di Tommaso, affetto dalla sindrome di Norrie”.

Poi ha continuato: “Volevo scrivere a questa madre e dirle quanto la comprendo, ho vissuto anche io con la mia famiglia per anni questo tipo di trattamento da chi ignora la cosa sia la disabilità. Serve più rispetto. […] Questa madre non si senta isolata, ha fatto bene a raccontare questo fatto increscioso”.