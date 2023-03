Alba Parietti esausta ammette: “mi sento offesa da tutto ciò”

Alba Parietti è una conduttrice e attrice italiana molto amata dal pubblico italiano. L’ultimo suo post sui social ha rattristato i suoi seguaci, ha infatti parlato di un argomento insolito per lei ma è stata molto chiara.

Alba Parietti è una conduttrice, attrice e show girl italiana, è di Torino, dove è nata nel 1961 – non dimostra l’età che ha. La donna ama molto il suo lavoro quanto dedicare tempo a se stessa, al compagno con il quale condivide tutto e dare consigli ai fan sui social, condividendo ogni dettaglio.

La carriera della Parietti è iniziata quando era molto giovane, nel ’77. Appare per la sua prima volta sotto ai riflettori teatrali nella commedia di Oscar Wilde L’importanza di chiamarsi Ernesto. Negli anni a seguire, divenuta già nota, recita in Abbronzatissimi, film del grande Gigi Proietti. Nel 1992, in seguito, ha presentato anche il Festival di Sanremo con il collega Pippo Baudo.

Alba ha un solo figlio, al quale si dedica quanto più può, ama passare tanto tempo con lui e la sua famiglia, si tratta di Francesco Oppini, un uomo noto nella sfera dello spettacolo italiano, è nato nel 1982 dalla relazione con Franco Oppini, attore italiano.

Oggi la show girl è innamorata di Fabio Adami, un uomo affascinante con il quale condivide tutto e con i fan sui social condivide la loro vita, raccontando ogni dettaglio.

Il post di Alba Parietti

Alba Parietti è molto attiva sui social, dove condivide con i suoi seguaci tutto, dai suoi viaggi ai suoi hobby e ovviamente mostra a tutti la sua vita privata con il suo compagno, ricevendo sempre complimenti: sono una bellissima coppia.

Il suo ultimo post però è diverso, Alba infatti ha deciso di parlare a tutti di un argomento da lei quasi mai toccato: la politica. Il motivo di tale scelta sono stati gli insulti e le critiche alla donna politica da poco in carica Elly Esse.

Alba Parietti: le tristi parole

Alba ha condiviso una foto di Elly Esse affiancata a una di Giorgia Meloni e ha scritto:“Premessa: non mi interessa fare un discorso politico. Ma sono nauseata dai commenti sull’aspetto di @ellyesse, si comincia con una battuta, un meme e poi un’altro poi giù ancora più pesanti poi bullismo di massa allo stato puro”.

Poi ancora: “Questo paese è ineducato all’ascolto. […] Questo gioco al massacro posso dirvi che comincia a farmi schifo. Io tifo per un mondo dove le donne abbiano uguali diritti, dove la maternità non sia ne un obbligo ne un ostacolo. Sono una donna e mi sento offesa da tutto ciò”.