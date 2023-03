Sportello bancomat, arriva la nuova truffa: ti ritrovi il conto distrutto

Una nuova truffa che si attiva direttamente quando ci si reca allo sportello bancomat mentre si effettuano altre operazioni.

Se c’è un settore che ha registrato una enorme crescita in seguito alla pandemia di Covid 19, questo è sicuramente quello dell’e-Commerce. Nel 2021 ci sono stati acquisti online per 39,4 miliardi di euro, +21 rispetto al 2020, ed anche per quest’anno si prevede un’ulteriore crescita di oltre il 18%.

Gli italiani acquistano sul web cibo, vestiti, libri, articoli per la casa, giocattoli. In valore assoluto, i settori che contribuiscono maggiormente alla crescita complessiva del comparto e-commerce sono: il Food & Grocery (1,1 mld €), seguito da Abbigliamento (1 mld €) e Informatica ed elettronica di consumo (0,7 mld €).

In pratica, durante la pandemia gli italiani hanno dovuto abituarsi ad effettuare acquisti online e adesso che hanno acquisito dimestichezza continuano a farlo ogni giorno. Lo shopping online, ormai, non è più solo un’alternativa dovuta alla necessità ma un’abitudine consolidata.

La pandemia non ha spinto solo i consumatori ad acquistare sul web, ma anche i commercianti a sbarcare sui social. Con le varie chiusure dovute ai lockdown, il mercato online è diventata l’unica vera alternativa per continuare a vendere e quindi a guadagnare.

La truffa del bancomat

A vendere online non sono solo i negozi autorizzati, infatti esistono diversi siti che permettono ai privati di vendere qualsiasi prodotto, sia nuovo che usato. Lo stesso Facebook ha una sezione chiamata “marketplace” in cui chiunque può accedere per mettere in vendita i propri beni.

L’acquisto tra privati, soprattutto online, può presentare diversi rischi tra questi c’è sicuramente quello di incappare in qualche malintenzionato. A tal proposito la Polizia di Stato ha voluto avvertire i cittadini di una nuova truffa che si sta diffondendo e che riguarda proprio i privati che vendono le proprie cose su internet.. “La tecnica utilizzata per perpetrare la truffa – si legge sul sito della P.S. – è indurre con l’inganno il venditore a recarsi presso uno sportello bancomat facendogli credere che riceverà il pagamento della somma pattuita direttamente sul conto corrente”.

Nella pratica, l’acquirente contatta il venditore per acquistare il bene, con delle scuse eviterà di pagare tramite sistemi classici, come bonifico, contanti, PayPal, e al contrario propone di effettuare una facile operazione direttamente dallo sportello bancomat. A sua insaputa il venditore, invece di ricevere i soldi, li sta inviando all’acquirente su un conto contraffatto. Per non cadere nella truffa è bene fare molta attenzione e optare per metodi di pagamento riconoscibili, senza farsi prendere dalla fretta di vendere.