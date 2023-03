Lavandino otturato, ti basta usare questi 2 ingredienti che hai in casa: addio idraulico

All’interno dell’ambiente domestico sono davvero tantissime le cose da tenere sotto controllo, e in particolar modo la manutenzione (possibilmente a cadenza sempre regolare) degli elettrodomestici e delle condutture è davvero importante e fondamentale.

Capita spesso e volentieri che il lavandino vada incontro ad otturazione. Come possiamo fare in questi casi, e in quali modi è possibile evitare questa spiacevole evenienza? Scopriamolo insieme.

È una situazione davvero frequente che il lavandino si otturi, e le cause possono essere le più variegate e diverse. Può capitare infatti che alcuni residui di cibo vadano a frapporsi all’interno del condotto, così come anche capelli e altre tipologie di oggetti che limitano il normale flusso d’acqua al suo interno.

Il primo rimedio a cui possiamo pensare è quello di liberarlo in maniera immediata facendo uso dell’aceto, assieme al bicarbonato. Così facendo, l’azione dell’aceto e bicarbonato permetterà di liberare i condotti, e ripristinare così il corretto funzionamento del lavello.

Il funzionamento di questo metodo è davvero semplice e alla portata di tutti: basta infatti versare del bicarbonato all’interno del pozzetto, per poi successivamente aggiungere anche l’aceto bianco, e poi attendere qualche minuto, in modo che abbiano effetto sulle tubature.

Il composto che abbiamo creato inizierà di conseguenza a creare una vera e propria schiuma, sintomo che la reazione chimica sta effettivamente avvenendo, andando a corrodere conseguentemente tutti i residui di cibo e le incrostazioni che si erano precedentemente formate al suo interno. In questo modo eviteremo quindi di chiamare l’idraulico per ogni volta che il lavandino si ottura, e riusciremo di conseguenza a risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Metodi alternativi

Vi proponiamo poi un altro metodo, completamente alternativo a questo: esso consiste semplicemente nel metodo del cosiddetto “idraulico liquido”, con un composto contenuto all’interno di una semplice e banalissima bottiglia.

In questo caso sarà infatti sufficiente andare ad aggiungere bicarbonato assieme al sale grosso, ognuno in quantità uguali tra di loro, all’interno della bottiglia che vi abbiamo anticipato poco sopra. A quel punto bisognerà poi versare l’aceto al suo interno, in modo che si scateni la reazione chimica. Una volta avviata la reazione chimica, dovrete versare il composto ottenuto all’interno del lavandino, in modo tale da eliminare ogni residuo di sporcizia e ogni incrostazione precedentemente formata, in modo semplice e veloce.

Questo rappresenta un metodo davvero semplice e utilissimo, senza dover necessariamente chiamare l’idraulico anche in questo caso, riuscendo quindi a risparmiare ingenti somme di denaro.