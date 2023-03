Caterina Balivo, la confessione drammatica: è morta per questo

Caterina Balivo è una delle conduttrici più seguite sui social, condivide con i suoi seguaci moltissimo. Tra i suoi ultimi contenuti, ha voluto parlare della situazione nel mondo a proposito della festa della donna.

La conduttrice Caterina Balivo è molto amata da tutto il pubblico italiano, è nota particolarmente per la sua audacia e determinazione che l’hanno portata ad avere oggi una carriera di cui è molto soddisfatta e inoltre ha moltissimi seguaci anche sui social.

Caterina ha 43 anni e dopo molto tempo sotto ai riflettori, ama la sua carriera come agli esordi e intrattiene il pubblico italiano con la stessa determinazione e fascino che ha avuto dai primi anni.

La carriera di Caterina inizia quando appare sugli schermi della 7a edizione di Scommettiamo che..? su Rai1, affiancando il conduttore e amico Fabrizio Frizzi. Subito dopo la sua prima comparsa televisiva , collabora per un paio di anni come inviata a trasmissioni molto seguite, un esempio ne è I raccomandati, programma di Carlo Conti.

Dopo i primi approcci sotto ai riflettori, la Balivo decide di partecipare ai concorsi di bellezza italiani di Miss Italia, Miss Italia Notte e Miss Italia Top. Negli anni a seguire conduce anche da sola programmi televisivi di diverso tipo, sempre molto apprezzata dagli italiani che si affezionano a lei sempre di più.

I contenuti di Caterina ispirano sempre molte persone, essendo seguita da molti fan, ama dare consigli, pareri ed opinioni, proprio come uno dei suoi ultimi post.

I post di Caterina Balivo

Caterina Balivo è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove è molto seguita. I contenuti dei suoi post variano molto, infatti ci tiene a condividere cose personali, da hobby a opinioni e aiuta moltissimi seguaci in questo modo.

Uno dei suoi ultimi post riguarda la differenza di genere e ha parlato della situazione nel mondo in merito a questa grave problematica, la sua scelta è stata data anche per via della festa della Donna.

Le importanti parole di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha iniziato il suo discorso, elencando le donne di successo presenti nel ricoprire cariche importanti, sia politiche che istituzionali, ha poi parlato di quanto la disparità di genere sia diversa in altri paesi, soffermandosi sui disastri sociali accaduti recentemente.

La conduttrice ha inoltre scritto: “Tanta è la strada ancora da fare per pareggiare la disparità di genere nel nostro Paese, ma nell’ultimo periodo sono successe tante cose […]. Ma nel mondo abbiamo visto donne private della loro libertà, del loro futuro, una vera e propria disgregazione di genere in alcuni casi, dobbiamo continuare a parlare anche di loro per dar voce a chi una voce non può averla. […]”