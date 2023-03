Amazon Prime, risparmio assicurato con questo trucco: eccolo qua

Di anno in anno, il mercato dell’e-commerce ha subito un graduale aumento, andando a soppiantare e gradualmente sostituire quello che era la vendita nei negozi fisici, rappresentati dalle grande catene come Mediaworld, Unieuro, Trony e chi ne ha più ne metta.

Al giorno d’oggi Amazon è sicuramente in prima classifica per quanto riguarda le vendite, grazie alle sue continue offerte molto convenienti, e un’assistenza davvero capillare e immediata, che permette il miglior servizio d’assistenza per il cliente finale.

Tra i servizi offerti da Amazon ricordiamo in particolare Amazon Prime, che dietro il pagamento mensile (o annuale) permette di ricevere diversi benefici, come ad esempio il backup delle foto e video, Amazon Music e Amazon Prime Video, che permette di vedere centinaia e centinaia di serie tv e film, proponendo prodotti televisivi e cinematografici per ogni gusto.

Arriviamo infine all’aspetto senz’ombra di dubbio più importante per quanto riguarda Amazon Prime, ovvero la garanzia delle spedizioni gratuite, che anche in questo caso permette di risparmiare cifre importanti alla fine dell’anno, andando a considerare tutti gli ordini che effettuiamo nel corso di un anno intero. In particolare oggi vi forniremo qualche consiglio per risparmiare in maniera efficace sull’abbonamento di Amazon Prime.

Quest’oggi infatti andremo a parlarvi di un servizio completamente nuovo e inedito offerto da Amazon, ovvero “Iscriviti e risparmia“. Per poter usufruire di questa. novità è infatti condizione necessaria essere regolarmente iscritti al proprio abbonamento Amazon Prime. In cosa consiste esattamente il servizio Iscriviti e Risparmia? Esso permette di avere alcuni prodotti (spesso alimentari, per esempio) a cadenza regolare, riuscendo di conseguenza a risparmiare cifre considerevoli rispetto agli acquisti singoli. Nel caso di detersivi e altri prodotti, infatti, è possibile ordinarli selezionando un rifornimento (ad esempio a cadenza bisettimanale o mensile), grazie al quale avremo un risparmio che oscilla rispettivamente a cavallo tra il 5 e il 10%.

Come funziona

Nel caso in cui si raggiunga un minimo di 5 articoli per ordine, inoltre, si avrà conseguentemente diritto a uno sconto aggiuntivo riservato ai clienti più fedeli, pari in questo caso a ben il 15% sul totale dell’ordine stesso.

Tranquilli, questo processo non è assolutamente irreversibile: nel caso infatti in cui il cliente intenda saltare uno dei rifornimenti, è infatti possibile annullarlo senza problemi, rimandando così al successivo rifornimento, senza ulteriori tipi di addebito.

Questo rappresenta davvero un duplice vantaggio: da un lato consente di risparmiare davvero tanto sul lungo termine, dall’altro permette di non dover necessariamente di ricordarsi di comprare i prodotti che usiamo quotidianamente.