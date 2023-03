Whatsapp, addio ai gruppi: ecco cosa sta succedendo

Nel corso degli ultimi vent’anni abbiamo assistito ad un grandissimo progresso tecnologico, grazie soprattutto all’avvento di internet, che ha cambiato tantissime delle carte in tavola.

L’avvento della connessione a banda larga ha infatti permesso l’avvento dei social network (basti pensare a Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta), così come anche l’introduzione, ormai più di dieci anni fa, degli smartphone, che hanno cambiato in maniera radicale e profonda il mercato mondiale.

Una delle caratteristiche e funzionalità più importanti e significative per quanto riguarda gli smartphone consiste nell’introduzione delle applicazioni (o app, nella loro forma abbreviata), che permettono di svolgere le più disparate attività quotidiane in maniera facile e intuitiva, con un semplice tap sullo schermo.

Tra le app più famose troviamo senz’ombra di dubbio tutte le applicazioni di messaggistica istantanea che sono riuscite a soppiantare in maniera definitiva i vecchi sistemi (come gli SMS e gli MMS), tra cui per esempio WhatsApp (inizialmente presente sui principali mercati mobile a pagamento e poi successivamente resa gratuite), che di anno in anno è riuscita a conquistare milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, superando al giorno d’oggi il miliardo di utenti. Lo stesso vale per Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza da cui partire, arrivando anche in questo caso a milioni e milioni di utenti in tutto il mondo.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci su WhatsApp, che praticamente a cadenza mensile riceve dei continui aggiornamenti, grazie soprattutto al monitoraggio continuo da parte degli stessi sviluppatori, e al feedback ricevuti da parte degli utenti. Purtroppo arrivano brutte notizie per WhatsApp, che potrebbe far storcere il naso a non pochi utenti in tutto il mondo, e contemporaneamente accontentarne altri: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Novità in arrivo

La compagnia starebbe infatti attualmente lavorando a una novità da implementare all’interno della sua applicazione, ovvero gli “Expiring Groups”, vale a dire dei gruppi che, ad un determinato giorno o ora, cesseranno di esistere.

Ad annunciare l’arrivo di questa nuova caratteristica sarebbe stato ancora una volta il portale WABetaInfo, il quale avrebbe riportato una nuova riga di codice in cui si accennava a questa novità, all’interno della versione beta 23.5.9.70 per la piattaforma iOS.

Non ci resta dunque che attendere con trepidazione eventuali aggiornamenti in merito da parte della stessa compagnia Meta, eventualmente con il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.