Bollette, se questi dettagli non coincidono non le pagare: nessuno può dirti nulla

Abbiamo ormai ribadito più e più volte che il caro energia sta purtroppo colpendo sia l’Italia, che l’Europa in generale da ormai un anno a questa parte.

Il tutto è iniziato quando, esattamente dodici mesi fa, scoppiarono i primi conflitti in Ucraina: sono proprio questi ultimi infatti ad aver portato importanti conseguenze a livello di tutto il territorio europeo. In primis ricordiamo l’aumento considerevole dei costi delle più banali materie prime, che si è riflettuto in un’inflazione mai vista prima a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo in particolare l’aumento senza controllo del costo dell’energia elettrica e del gas metano. Ciò ha portato chiaramente le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, tanto per citarne una) ad aumentare di riflesso le sue bollette mensili, creando non poco malcontento tra tutti gli abitanti europei.

I governi sono subito corsi immediatamente ai ripari, proponendo diversi decreti volti proprio a fronteggiare il caro energia, e aiutare in particolare la popolazione più bisognosa. In particolare ricordiamo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, così come il bonus energia pari a 150 euro, detraibili direttamente dai consumi delle relative bollette, sia dell’energia elettrica che del gas metano.

Purtroppo tutto ciò in moltissimi casi non è bastato a tante famiglie italiane, che tutt’oggi si trovano in seria difficoltà proprio nel pagamento delle bollette mensili dell’energia. C’è però una situazione in cui è possibile non pagare le bollette dell’energia, se alcuni dettagli non coincidono, in modo completamente legale. Scopriamo insieme di cosa si tratta, e perché permette di evitare di spendere soldi inutilmente.

Accorgimenti utili

Capita spesso e volentieri che si ricevano mail di sedicenti bollette da risolvere, i cui consumi però non coincidono con gli effettivi consumi dichiarati dal cliente, in base alla lettura del proprio contatore.

Come potrete ben intuire, stiamo parlando di una vera e propria truffa: questi malintenzionati infatti mandano mail a numerosi clienti delle principali compagnie fornitrici d’energia, in modo tale da estorcere loro denaro, per pagare bollette che effettivamente non esistono.

In questo caso il nostro consiglio è davvero molto semplice e alla portata di tutti: nel caso in cui riceviate mail simili, verificate sempre che i dati coincidano effettivamente con quelli riportati dal vostro contatore, così come i vostri dati anagrafici. Nel caso in cui abbiate dubbi, inoltre, è sempre un bene chiamare l’assistenza clienti della vostra compagnia, che sarà sicuramente in grado di fugare ogni dubbio a tal proposito.