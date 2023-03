Amadeus ha detto basta: cambia lavoro | Ecco di cosa si occuperà

Amadeus è al centro della cronaca e del gossip italiano ogni giorno, soprattutto dopo il Festival di Sanremo. Questa volta si tratta del suo lavoro e del suo ultimo post su Instagram.

Amadeus, nome d’arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un noto conduttore televisivo, radiofonico, deejay e showman italiano. Oggi ha 60 anni, che porta benissimo e in modo particolare per la sua grinta, determinazione e volontà che applica alla sua lunga e brillante carriera.

Il conduttore è originario di Ravenna, città in cui è cresciuto fin quando non ha avviato la sua carriera di successo nel panorama dello spettacolo italiano. Amadeus inizia ad essere noto negli anni ’80, quando lavora in Radio Deejay per poi passare in casa Mediaset, diventando così un grandissimo conduttore, amato da tutto il pubblico italiano.

Un ruolo molto importante nel mondo dello spettacolo italiano, il conduttore lo ha a partire dal 2020, quando diviene conduttore e direttore artistico del noto e atteso programma televisivo il Festival di Sanremo. Da quell’anno ne è stato riconfermato tale per i successivi quattro anni.

Solo un mese fa Amadeus è stato uno dei protagonisti del palco dell’Ariston, conducendo il Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio. Il conduttore ha come sempre, fatto un ottimo lavoro, divertendo ed emozionando il pubblico.

Amadeus e la decisione dopo il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è uno dei programmi televisivi italiani più acclamati dagli italiani, la prima edizione risale al ’51. Ogni anno lo show attira moltissimi spettatori, quest’anno è stata la 73esima edizione e Amadeus, come previsto ha condotto in modo impeccabile.

Durante le serate e le esibizioni dei 22Big in gara, sono avvenuti diversi scandali e la critica italiana ancora ne parla. Amadeus, affiancato da Chiara Ferragni, ha creato il suo profilo Instagram, prima lo condivideva con la moglie. Ora che il conduttore ha un suo profilo social, condivide tutto con i fan, anche le idee più insolite.

Amadeus e il cambio di lavoro

Amadeus ama condividere ogni dettaglio della sua vita con i fan, ora che ha un profilo Instagram tutto suo. Dai suoi impegni ai suoi hobby, non tralascia nulla ai suoi seguaci. Poche ore fa ha condiviso una sua foto e nel post ha lasciato intendere che magari potrebbe dilettarsi in qualcosa di diverso che la conduzione.

Amadeus ha scritto: “Mi improvviso fotografo per immortalare una bella vittoria. Bravi tutti!”, si trova alla Champions 2023 dell’Inter.