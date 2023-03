Smartphone, questo è completamente indistruttibile: puoi farci quello che vuoi

Esiste uno smartphone di ultima generazione che sia bello da vedere ma anche completamente indistruttibile. Questo modello vi sorprenderà.

Ne è passato di tempo da quando l’ingegnere della Motorola, Martin Cooper, effettuò la prima chiamata da un dispositivo mobile diretta al Dr. Joel Engel dei Bell Labs. Era il 3 aprile 1973 e quel dispositivo pesava 1,1 kg ed era lungo 23 centimetri.

Da quel momento in poi la ricerca non si è mai più fermata ed ha portato all’invenzione dei primi telefoni cellulari. A causa delle dimensioni troppo elevate per essere portati in tasca o nella borsetta, i dispositivi furono montati sulle automobili.

Il problema fu risolto nel 1983, con l’uscita del Motorola DynaTAC 8000x, un modello che oggi potrebbe sembrare enorme ma che, in realtà, rappresentò una vera e propria rivoluzione per l’epoca. A renderlo un simbolo della cultura pop fu l’apparizione al cinema nelle mani di Gordon Gekko nel film “Wall Street” e in quelle di Zack Morris nella celebre serie tv “Saved by the Bell”.

Inizialmente i telefoni cellulari servivano solo per parlare, ma velocemente furono aggiunge diverse funzioni, dal primo giochino “Snake” di Nokia, fino al block note che permetteva di prendere appunti. Un boom di innovazioni che prende un ulteriore accelerata dalla presentazione del primo Iphone nel 2007

Il primo modello di smartphone indistruttibile

Oggi, gli smartphone hanno migliaia di funzioni accessibili attraverso le app che permettono di fare qualsiasi cosa oltre chiamare. Anzi, si potrebbe dire che le chiamate vocali siano diventate quasi una funzione marginale per alcuni utenti. Sul mercato si trovano smartphone per tutti i gusti e tutte le necessità, l’unico punto debole è ancora quello della resistenza agli urti e alle cadute.

Esistono persino modelli di smartphone cosiddetti indistruttibili, perché capaci di resistere agli urti più violenti, ideali per chi si dedica agli sport estremi ma anche per le persone particolarmente maldestre. Di solito questi modelli non sono particolarmente belli da vedere eppure ci sono modelli, come il DoogeeV30, che provano ad unire un design di lusso con una resistenza estrema.

Il Doogee V3 è dotato di una rilegatura in eco pelle con una texture di legno ispirato alle macchine di lusso. Le funzionalità superano quelle di un comune pc con 8 giga di Ram, espandibili fino a 15 ed un processore Octa-Core su cui gira un sistema Android 12. La memoria interna è di 256 giga, anche questa espandibile fino a 2 TB. Il comparto fotografico è di tutto rispetto con tripla fotocamera da 108 mp e una frontale da 32mp, con cui è possibile girare video in 4K. A completare il quadro una batteria da 10800 mAh a ricarica rapida, capace di raggiungere il 55% in appena 30 minuti. Inoltre il dispositivo supporta fino a 5 tra sim fisiche ed elettroniche.