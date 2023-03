Lavastoviglie, la vuoi pulita e profumata? Ecco il trucco della nonna

Al giorno d’oggi siamo sempre più abituati a far uso degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, frigorifero, lavastoviglie, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi e variegati i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente.

Quest’oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla lavastoviglie, di cui al giorno d’oggi non possiamo praticamente farne a meno, andando a sostituire di sana pianta quello che era il lavaggio a mano dei piatti. La lavastoviglie, come ben sappiamo, permette paradossalmente di utilizzare molta meno acqua per il lavaggio dei nostri piatti rispetto che al lavaggio a mano, ma chiaramente va incontro allo sporco spesso e volentieri, portando addirittura a incrostarsi a contatto con alcuni alimenti residui sui nostri piatti. Qui di seguito vi spiegheremo dunque come pulirla e mantenerla conseguentemente profumata in maniera semplice e veloce.

La lavastoviglie, diciamolo subito, è indubbiamente un elettrodomestico che va pulito regolarmente, a cadenza pressoché quotidiana, e noni una volta tanto. Raccomandatevi prima di tutto di sciacquare con cura i piatti ancor prima che li inseriate all’interno del cestello, in modo da evitare la presenza di eventuali residui di cibo che potrebbero incrostarsi e portare perfino al malfunzionamento della lavastoviglie stessa, cosa che ovviamente non ci auguriamo.

Uno dei nemici peggiori che può avere la lavastoviglie è, paradossalmente, l’acqua: nel caso delle acque più dure, infatti, queste possono portare alla formazione di calcare all’interno della lavastoviglie stessa, che può portare a un malfunzionamento dell’elettrodomestico e all’eventuale rottura. Anche i bicchieri e i piatti ne potrebbero risentire pesantemente, dal momento che spesso e volentieri il calcare forma una patina bianca sulla superficie di questi.

Consigli utili

Uno dei metodi migliori per effettuare la pulizia della vostra lavastoviglie è quella di utilizzare l’aceto, che andremo a versare su un panno per igienizzare le zone più ostili e rimuovere ogni possibile traccia residua di grasso al suo interno. Dobbiamo porre particolare attenzione al filtro, che dovrà essere conseguentemente pulito da ogni possibile residuo alimentare che si sarà annidato nella sua prossimità.

Oltre a questo, vi consigliamo inoltre di effettuare un lavaggio a vuoto della vostra lavastoviglie, preferibilmente a cadenza mensile, con l’aggiunta di aceto in corrispondenza del fondo della lavastoviglie stessa, per poi farla partire. Eventualmente si può aggiungere anche del succo di limone, che andrà ulteriormente a igienizzare tutto l’ambiente, sgrassando completamente la lavastoviglie.

Il succo di limone restituirà poi un ottimo profumo all’elettrodomestico, andando a neutralizzare qualsiasi odore presente in precedenza.