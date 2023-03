Fedez, dopo settimane di assenza lo rivela: “da quando mi è stato diagnosticato il tumore…”

Fedez è un cantante italiano, al momento è uno dei più discussi. Il suo nome appare su ogni tabloid, lo stesso vale per la moglie influencer Chiara Ferragni. Si parla ogni giorno di loro e dei loro problemi che sembrano essere sorti nelle ultime settimane.

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, ormai è conosciuta a livello internazionale come i Ferragnez. I due sono un duo esplosivo, c’è sempre qualcosa che conduce la loro famiglia ad essere soggetto della critica italiana e non solo, questa volta, oltre che alla loro relazione, riguarda l’annuncio di Fedez.

Negli ultimi mesi i due sembrano essere l’oggetto principale del gossip italiano, il motivo è ciò che sta succedendo dopo lo scandalo di Sanremo, in diretta televisiva e dopo l’assenza di Fedez dai social. Alla conduzione della 73esima edizione, affianco ad Amadeus e Gianni Morandi c’è stata Chiara.

Il Festival di Sanremo ha raggiunto, grazie anche alla conduzione della Ferragni, un livello elevatissimo di share e audience. Mentre l’influencer era al centro dell’attenzione, allo stesso modo lo è stato Fedez che è stato ‘complice’ di uno degli scandali avvenuti in diretta e ora non si parla d’altro.

Durante una delle serate, uno dei 22 Big in gara, Rosa Chemical, ha baciato Fedez, questo ha sollevato un polverone mediatico non ancora terminato, molti hanno parlato anche di divorzio tra lui e la moglie.

I Ferragnez: cosa è successo?

Dopo ciò che è accaduto durante il Festival di Sanremo, che ha lasciato tutti senza parole, Fedez e Chiara Ferragni non hanno postato per un po’ foto insieme sui social, questo non ha fatto che ‘confermare’ le ipotesi e voci relative al divorzio.

Mentre Chiara partecipava alle sfilate della Fashion Week, Fedez era a casa e dopo giorni di assenza ha caricato alcune storie, dove a causa della ‘balbuzia‘ non riusciva a parlare bene e si è scusato con i seguaci. Queste storie hanno allarmato ancora di più i fan, credendo che ci fosse davvero qualcosa che non andava e che non si trattava solo di una questione sentimentale.

Fedez e la sua confessione

Dopo quelle storie in cui Fedez sembrava molto toccato, ha condiviso una storia, dicendo a tutti che avrebbe preso una pausa dai social per la sua salute mentale e per il bene della sua famiglia.

Poche ore fa però, il cantante è tornato su Instagram, condividendo alcune storie in cui tra le lacrime ha raccontato a tutti di aver avuto, e avere tutt’ora problemi di salute dovuti da alcuni antidepressivi che ha preso dopo il tumore che lo scorso anno ha avuto. Fedez ha aggiunto che il rapporto con Chiara va benissimo e la ringrazia anzi, per essere stata sempre al suo fianco.