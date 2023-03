Bolletta luce e gas, con questa idea geniale non la paghi: mettila subito in atto

Il caro energia sta mettendo a repentaglio sia i cittadini italiani, che gli europei in generale. Questa gravosa situazione si sta purtroppo trascinando da ormai 12 mesi a questa parte, per la precisione da quando sono scoppiati i primi conflitti bellici in Ucraina, che hanno portato a diverse conseguenze drammatiche su tutto il territorio europeo, con ricaschi importanti sia da un punto di vista economico che energetico.

Abbiamo assistito tutti infatti all’aumento senza criterio alcuno del costo dei prodotti alimentari (anche i più banali, come l’olio di semi di arachidi tanto per fare un esempio), che si è chiaramente concluso con un’inflazione mai vista prima d’ora a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo in particolare l’aumento del costo dell’energia in generale, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano, con tutto ciò che questo aumento ha poi comportato a livello dell’economia europea.

Per fortuna tutti i governi delle principali nazioni europee sono subito accorsi a emettere provvedimenti di diverso tipo. Nel caso di quello italiano, per esempio, citiamo sicuramente il famoso bonus energia da 150 euro (che permette di detrarre questo importo dalle voci dei consumi delle bollette dell’energia), così come anche le agevolazioni fiscali previste per l’installazione di un impianto fotovoltaico, o per l’eventuale acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, che consumando meno permette di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Malgrado tutti questi significativi aiuti provenienti dallo stato (e anche dalle regioni), essi non si sono rivelati purtroppo sufficienti per tantissime famiglie italiane, che rischiano tutt’oggi di non arrivare alla fine del mese proprio a causa di queste pesantissime bollette dell’energia.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento utile per risparmiare nel consumo di energia, e conseguentemente nel pagamento delle prossime bollette che vi arriveranno a casa alla fine del mese.

I riscaldamenti sono senz’ombra di dubbio uno dei consumi principali tra le voci delle bollette autunnali e invernali, per garantire un adeguato riscaldamento all’ambiente domestico. Per moltissime famiglie è possibile infatti richiedere un rimborso per i riscaldamenti, in modo tale da ridurre in maniera significativa le spese per i consumi dell’energia elettrica e del gas metano. In particolare sono previsti rimborsi fino al 65% per chi passa da un impianto tradizionale a un sistema di riscaldamento a pellet.

Questo passaggio rappresenta innanzitutto due significativi vantaggi per il cliente: da una parte abbiamo un minor risparmio a livello energetico (con tutto ciò che ne consegue in termini economici, nel pagamento delle bollette alla fine del mese). Dall’altra, essendo il pellet un biocombustibile, esso comporta un minor impatto ambientale rispetto all’utilizzo del gas metano.