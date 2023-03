Andrea Delogu insultata così davanti a tutti: parole che fanno male

Andrea Delogu è un’attrice molto amata da tutto il pubblico italiano, ha tantissimi seguaci su Instagram che sia sul social che sotto ai riflettori ama raccontare di se e dare consigli agli spettatori. E’ ciò che ha fatto l’ultima volta che è apparsa dietro gli schermi.

Andrea Delogu è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice italiana. Oggi ha 40 anni, è nata nel 1982 a Coriano, nei pressi di Rimini. E’ nota per aver avuto un’infanzia difficile e poco comune: è stata in una comunità di recupero di San Petrignano, infatti i suoi genitori si sono conosciuti proprio lì.

La Delogu ha raccontato pubblicamente alcuni dettagli della sua infanzia nel libro La collina, pubblicato da Mondadori nel 2014. Nel suo libro ha espresso tutti i suoi pensieri e le sue emozioni, includendo molti ricordi del suo passato all’interno della comunità. Successivamente ha scritto altri libri che come il precedente hanno avuto molto successo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio nei primi anni 2000, quando partecipa al programma Mai dire Domenica condotto da Mago Forest.

Andrea è fidanzata attualmente con il modello Luigi Bruno ma proviene da anni difficili a causa di un divorzio dal suo primo marito Francesco Montanari, avvenuto nel 2021. La coppia era insieme e si era sposata nel 2016.

Andrea ha moltissimi seguaci, sia sugli schermi che sui social, su Instagram in particolare. Nelle ultime settimane è stata criticata per la relazione che con il ragazzo, più di dieci anni di differenza, lei è più grande. La donna ha però l’appoggio di tutti i suoi fan.

Andrea e i messaggi che ha ricevuto

Poche ore fa il profilo ufficiale di Instagram di Le Iene ha condiviso con il pubblico, oltre ad un bellissimo spezzone del discorso di Andrea Delogu, taggandola e facendo presente al pubblico della presenza dell’attrice nella puntata.

Andrea ha parlato della sua vita e delle sue esperienze, dando come sempre consigli a tutto il pubblico. Ha anche letto alcuni messaggi che i fan hanno mandato alla redazione di Le Iene, rispondendo in diretta a tutti e lasciando senza parole molti spettatori.

Andrea Delogu e le parole dei fan

Andrea Delogu ha letto pubblicamente i MeanTweets che il pubblico ha mandato alla redazione di Le Iene, molti messaggi abbastanza volgari, grazie alle sue risposte sono divenuti divertenti.

Tra le cose che le sono state dette c’è un messaggio in cui una fan ha scritto che vorrebbe arrivare a 50 anni anche lei come Andrea e l’attrice ha risposto “Anche io”, ridendo. Un’altro messaggio sempre da parte di una donna è quello in cui questa dichiara che la Delongu mette in dubbio la sua eterosessualità, lì l’attrice ha detto di essere aperta a tutto. Un ultimo messaggio riguarda la differenza di età tra Andrea e il ragazzo, qualcuno ha scritto: “La Delogu e la mamma del fidanzato sono ex compagne di scuola”, l’attrice ha risposto ridendo: “Ha undici anni più di me ma quando l’ho conosciuta avevo paura avessimo la stessa età”.