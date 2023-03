Televisione, ogni anno spendi questa cifra lasciandola con la spina attaccata: ecco la cifra esatta

È da ormai un anno abbondante che sia l’Italia, ma anche l’Europa in generale, stanno soffrendo particolarmente a causa del rincaro energia che sta colpendo tutto il continente.

Tutto risale a circa 12 mesi fa, periodo in cui all’epoca scoppiò il conflitto in Ucraina, che ha lasciato diverse e importanti conseguenze a livello di tutto il territorio europeo. In primis ricordiamo l’aumento sconsiderato del costo delle materie prime, tra cui l’olio di semi di arachide e altri prodotti di prima necessità, destando un’inflazione generale a livello dell’intero settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento del costo dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica sia per il gas metano, e questo ha chiaramente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare in conseguenza a questo il costo delle bollette mensili dell’energia, con tutto il malessere che ne è derivato tra gli abitanti di tutta Europa.

Il governo italiano, così come quello di tante altre nazioni europee, è immediatamente accorso in aiuto per fronteggiare il caro energia e aiutare i cittadini più bisognosi, con l’introduzione di diversi bonus.

Prima di tutto citiamo il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono consumi inferiori e di conseguenza ottimi risparmi alla fine del mese.

Consigli utili

Al giorno d’oggi sono davvero tantissimi gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici in generale che utilizziamo nel corso della nostra vita quotidiana. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi i dispositivi che utilizziamo giorno dopo giorno, anche in maniera continuativa.

Ci sono alcuni dispositivi che spesso e volentieri, pur non essendo utilizzati, continuano a consumare energia elettrica. Uno di questi in particolare è la televisione, su cui ci andremo a focalizzare oggi. Anche se non la utilizziamo, infatti, essa comporta dei consumi considerevoli, soprattutto quando è in modalità stand-by. Scopriamo insieme i consumi di una TV in media nei dettagli.

Un televisore in stand-by consuma in media 3 W, che corrispondono indicativamente al 5% dei consumi del televisore una volta acceso. Questo porterebbe ad un consumo annuo pari a cirfca 26 kWh, arrivando ad un costo pari a 6.60 euro, che in questo caso possono essere benissimo evitati. Vi raccomandiamo quindi di spegnere completamente la vostra televisione staccando la spina dell’alimentatore anziché lasciarla in stand-by, in modo tale da risparmiare innanzitutto energia, oltre che una discreta somma di denaro alla fine dell’anno.