Soleil Stasi, Il grave tumore che ha colpito la sua vita: “questa ennesima botta”

Soleil Sorge è un noto volto dello spettacolo italiano, è amata da tantissimi e seguita da molti utenti sui social. E’ costantemente soggetto di gossip, questa volta si parla di lei però, per una triste causa: la malattia.

Soleil Sorge è una modella, conduttrice e commentatrice televisiva italiana. La donna è nata a Los Angeles il 5 luglio del 1994, il papà è un imprenditore italiano e la mamma è un’insegnante di yoga americana. Soleil oggi vive a Milano ed è neutralizzata italiana. Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto quando era molto piccola, trascorre la sua infanzia tra Los Angeles e Avezzano.

La carriera di Soleil inizia quando appare dietro gli schermi della emittente romana Roma Tv (lei si trovava nella Capitale per gli studi), dopo questo primo approccio al mondo dello spettacolo, si trasferisce a New York per studiare recitazione.

Nel 2014 partecipa poi a Miss Italia e da quel momento la sua carriera decolla perchè dopo pochissimo partecipa a Uomini e Donne e da lì inizia la sua carriera da attrice in Italia. Oggi è un’influencer affermata e seguitissima sui social.

Un momento importante per la sua carriera è avvenuto solo un anno fa, quando ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip. Dietro gli schermi abbiamo visto Soleil impegnata nei litigi e nelle discussioni con gli altri concorrenti, la donna si è fatta conoscere per quella che è: determinata, forte e ribelle.

Soleil Sorge e la malattia

Soleil ha dimostrato tantissime volte quanto sia legata in modo immenso alla madre, le due hanno infatti un rapporto bellissimo e sono collegate in modo ‘spirituale’ (come loro stesse hanno affermato. La mamma dell’influencer è apparsa diverse volte sugli schermi con lei e sembrano proprio migliori amiche.

Nonostante la distanza tra le due, restano sempre in contatto e si vedono spessissimo, passano ore e giornate al telefono e quando possono, insieme fisicamente. Soleil ha sempre preso come esempio la madre, parlandone da sempre anche sotto ai riflettori.

Soleil Sorge: la dura malattia della mamma

Soleil e la madre Wendy, sono state recentemente ospiti a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, lì le donne, mentre si tenevano per mano, hanno parlato del tumore che ha colpito Wendy, la donna lo sta ancora combattendo. Soleil ha affermato di soffrirne ma di sentirsi in grado di aiutarla e apprezzare tantissimo cosa significhi avere una madre.

Il profilo Instagram di Verissimo ha scritto: “La cosa che mi sta dando più forza e positività, è sapere che ora sono grande per poterla aiutare e stare vicino, per dare il giusto valore al tempo che si ha con i propri genitori“, sono le parole di Soleil.