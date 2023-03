Lampo di luce ha squarciato la luna: ecco cos’è successo

Lo scorso febbraio un lampo di luce ha improvvisamente squarciato la Luna generando un bagliore nella parte oscura.

L’origine della Luna non è ancora chiara alla scienza, ma la teoria più accreditata afferma che sia il risultato di una collisione, avvenuta oltre 4 milioni di anni fa, tra la Terra ed un asteroide delle dimensioni del pianeta Marte. Quel che è certo, è che dall’avvento dell’uomo, il satellite terrestre ha ispirato infinite storie e leggende.

La temperatura sulla Luna può cambiare enormemente, passando dai +150 gradi nella zona illuminata dal sole, ai -150 gradi nella zona buia. Un corpo esposto sulla superficie lunare da un lato al sole e l’altro all’ombra percepirebbe entrambe le temperature in contemporanea. Questo fenomeno è dovuto alla mancanza di atmosfera che sulla terra mitiga le temperature.

Proprio per la mancanza di atmosfera e per l’assenza di fenomeni meteorologici, quali vento e pioggia, la famosa orma lasciata dall’astronauta statunitense, Neil Armstrong, il 20 luglio 1969, è ancora intatta. E secondo la Nasa è destinata a rimanerci per milioni di anni.

Dopo l’allunaggio degli Stati Uniti, la corsa alla scoperta della Luna ha subito una brusca frenata a causa delle enormi spese che questa comporta. Inoltre, l’avanzare della tecnologia ha permesso di continuare gli studi grazie a dei veicoli a guida autonoma senza rischiare l’invio dei nostri astronauti. La Luna non è poi così vicina alla Terra come si potrebbe credere, la distanza media ammonta 383300 km, e servono circa 4 giorni di viaggio per raggiungerla.

I lampi di luce sulla Luna

Anche senza andarci fisicamente, sono tantissimi gli scienziati di tutto il mondo che continuano a studiare la Luna grazie a potentissimi telescopi puntati verso il cielo. Proprio di recente uno di questi, situato in Giappone, ha rilevato lo strano fenomeno di un lampo di luce che ha squarciato la superficie lunare. Il bagliore è stato registrato alle 20:14 dello scorso 23 febbraio.

“È stato un enorme lampo che ha continuato a brillare per più di 1 secondo” ha dichiarato il professor Daichi Fujii, curatore responsabile della sezione astronomia presso il Museo della città di Hiratsuka in Giappone, che ha anche pubblicato il video sui social.

Tali avvenimenti, si verificano di frequente e vengono catalogati come fenomeni lunari transitori. Alla base di questi bagliori potrebbero esserci diverse cause. Secondo alcuni potrebbero dipendere dalla collisione con il suolo lunare di piccoli asteroidi. Altri li considerano fenomeni di tipo “elettrico”, dovute alla reazione dell’incontro tra la polvere lunare e particelle di vento solare caricate elettricamente. Una nuova teoria, proveniente da alcuni studiosi dell’osservatorio spagnolo vicino Siviglia, potrebbe trattarsi di attività sismica, dovuta al gas che fuoriesce dal suolo lunare che incontra la luce solare.