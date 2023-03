Voli aerei, se prenoti in questi orari segreti ti costa pochissimo: praticamente il viaggio diventa gratis

Con l’avanzare degli anni, i viaggi sono sempre più considerati un lusso, soprattutto e in particolar modo per le famiglie più numerose, che si ritrovano a dover ricoprire dei costi davvero alti, tra voli aerei, pernottamenti in hotel (o strutture affini) e altro ancora, preferendo di consguenza rimanere a casa per le vacanze.

Al giorno d’oggi, in compenso, fortunatamente siamo sempre più abituati a risparmiare ingenti somme di denaro nell’acquisto di voli a basso prezzo, andando a scandagliare in lungo e in largo tra le mille offerte che troviamo in giro per il web, grazie soprattutto a portali appositi che consentono di risparmiare cifre considerevoli, prenotando con largo anticipo rispetto all’effettiva vacanza.

Nell’economia di un viaggio infatti, che sia europeo o intercontinentale, la scelta di un volo è senz’ombra di dubbio uno dei punti cruciali e fondamentali di tutta l’esperienza, anche e soprattutto da un punto di vista economico. Come facciamo però a trovare dei voli davvero economici? Vi sveliamo il segreto qui di seguito.

Innanzitutto dovete sapere che esistono degli specifici orari in cui i voli aerei costano sensibilmente di meno, arrivando quasi a diventare gratis. Sono presenti infatti determinate fasce orarie in cui si hanno dei risparmi davvero importanti per l’acquisto di voli aerei, e questo consente di fare dei viaggi in totale tranquillità, con un ottimo risparmio alle spalle.

Consigli utili

Uno dei primi consigli che vi possiamo fornire a tal proposito in merito ai voli aerei è che i giorni maggiormente indicati per prenotare dei biglietti sono a cavallo tra il lunedì e il mercoledì. Nello specifico è senz’ombra di dubbio martedì, il giorno più conveniente per prenotare voli aerei. Qual è il motivo dietro questo risparmio? È in realtà molto semplice, e il perché è presto detto: i prezzi sono inferiori semplicemente perché, nel corso di questi giorni, avvengono molte meno prenotazioni rispetto agli ultimi giorni della settimana, in cui statisticamente sono previste molte più prenotazioni da parte degli acquirenti.

Proprio per questo motivo, dal lunedì al mercoledì i prezzi vengono leggermente abbassati rispetto al solito, con un risparmio considerevole per il cliente finale.

A questo si aggiungono poi determinate fasce orarie, che sono più convenienti: in particolare le ore maggiormente indicate per la prenotazione dei voli aerei sono quelle notturne, rispetto alle mattutine o pomeridiane. Una prenotazione effettuata di notte permetterà di avere un buon risparmio, rispetto ad esempio ad una prenotazione effettuata alle 13 di pomeriggio.