Stop prelievi al bancomat: la notizia che nessun Italiano vorrebbe sentire | È tutto vero

Brutte notizie per gli italiani abituati a prelevare denaro contante con il bancomat dagli sportelli ATM, con le ultime notizie non c’è da stare tranquilli.

Negli ultimi anni i vari governi che si sono succeduti hanno provato a limitare al massimo l’utilizzo del denaro contante con provvedimenti legislativi di diversa natura. Obiettivo, quello di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale e contemporaneamente provare a limitare il riciclaggio dei proventi di attività illecite.

In molti ricorderanno il sistema di Cashback introdotto nel 2020, il quale permetteva agli iscritti all’app IO di vedersi rimborsato il 10% delle spese effettuate presso negozi fisici con il POS. Il rimborso poteva arrivare fino a 150 euro a fronte di 1500 euro pagati con qualunque carta elettronica, come carta di credito, debito, bancomat o prepagata.

Nella stessa direzione vanno i provvedimenti che limitano l’utilizzo del denaro contante. Quantificare la cifra limite è stato al centro del dibattito politico tra i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Nel 2020 il limite era fissato a 3000 euro, per poi scendere a 2000 nel luglio dello stesso anno. Ad inizio 2022 il limite è sceso a 1000 euro per poi essere rialzato a 2000 dopo appena due mesi.

Non a caso il primo provvedimento del Governo di centro destra, guidato da Giorgia Meloni, ha portato il limite dell’utilizzo di denaro contante al suo massimo storico di 5000 euro. La decisione ha fatto insorgere le opposizioni che considerano la nuova cifra troppo alta.

Chiusura bancomat in Italia

Al di là della scelta del Governo, gli italiani che vogliono prelevare contante al bancomat, ossia agli sportelli ATM, stanno incontrando non poche difficoltà a causa del cosiddetto fenomeno della “desertificazione bancaria”. Uno studio di ManagerItalia ha calcolato che le filiali bancarie sono scese dalle 23480 del 2020 alle 21650 del 2021. Si rileva che in Italia, ci sono circa 4900 comuni non coperti da sportelli bancomat.

Le banche si difendono, affermando che ,dopo il covid, i prelievi dal circuito bancomat sono diminuiti di quasi il 20%, segnando il lento e inevitabile declino degli ATM. Dal canto loro, le associazioni di consumatori temono la scomparsa del denaro contante senza lo sportello da cui prelevare. Tuttavia esistono esperienze, come quella svedese, dove le transazioni in contanti rappresentano solo il 7% del totale ma vengono comunque preservate.

Nel frattempo si studiano soluzioni alternative agli ATM per il prelievo di denaro, prendendo spunto da espedienti utilizzati dalle banche digitali, prive di filiali fisiche. Infatti, Intesa Sanpaolo ha lanciato un progetto pilota che potrebbe permettere di prelevare denaro contante, fino a 150 euro in contanti, direttamente in Tabaccheria per i clienti in possesso di una carta del circuito Maestro, MasterCard, Visa e Visa Electron. Attualmente il sistema è già disponibile per banche online tramite il servizio Viacash, che permette il prelievo anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali convenzionati.