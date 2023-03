Consumo dell’acqua in casa, ti basta fare così: bolletta dimezzata

Da ormai dodici mesi a questa parte abbiamo a che fare pressoché quotidianamente con il caro energia, sia in quanto italiani che anche a livello di tutta la comunità europea.

Tutto è incominciato circa un anno fa quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato delle importanti e gravi cicatrici che ancora ci portiamo addietro a livello dell’intero continente europeo. In primis abbiamo registrato per esempio l’aumento sconsiderato del costo delle materie prime (come per esempio l’olio di semi di arachide), che si è poi riflettuto a livello dell’intero settore alimentare con un’inflazione mai vista prima.

A questo è poi andato ad aggiungersi l’aumento folle e senza controllo del costo dell’energia, indistintamente per quanto riguarda il gas metano e l’energia elettrica. Ciò ha chiaramente portato le principali aziende fornitrici d’energia ad aumentare il costo delle relative bollette, con tutto ciò ne consegue in termini di malcontento generale a livello di tutta la popolazione europea.

I governi di tutta Europa sono perciò corsi ai ripari per fronteggiare questa gravosa situazione del caro energia, ed aiutare in particolar modo le fasce di popolazione più deboli. Nel caso dello stato italiano, come non citare per esempio il bonus energia, che ha permesso a milioni e milioni di italiani di detrarre ben 150 euro dalle loro bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni previste per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico di nuova generazione, il quale avendo in media una classe d’efficienza energetica più alta permette di consumare meno e di riflesso risparmiare sulle prossime bollette dell’energia.

Purtroppo però tutti questi preziosi aiuti statali e regionali non sono stati sufficienti per alcune famiglie italiane, che nonostante tutto si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, e spesso e volentieri hanno addirittura faticato ad arrivare alla fine del mese, addirittura rasentando la soglia di povertà. Ecco quindi che oggi vi forniremo qualche consiglio e accorgimento utile per risparmiare sui consumi dell’acqua, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia, arrivando addirittura a dimezzarle.

Accorgimenti per risparmiare

Uno dei primi consigli che vi possiamo dare a tal proposito è quello di preferire ampiamente l’utilizzo della doccia, anziché la vasca da bagno, per pulirvi quotidianamente. Nel caso della doccia infatti il consumo idrico si rivela nettamente minore al corrispondente consumo d’acqua per riempire un’intera vasca da bagno, con tutto il risparmio che ne consegue.

Anche l’utilizzo della lavastoviglie è un ottimo metodo per risparmiare acqua, dal momento che questo elettrodomestico consuma in media dai 10 ai 12 litri d’acqua per lavaggio, a differenza dei 50 litri d’acqua previsti per il lavaggio a mano.

Infine, vi consigliamo di attuare le riparazioni dei rubinetti e dello sciacquone nel water: anche piccole perdite infatti a lungo andare possono costituire un enorme spreco d’acqua, che può essere benissimo evitato.