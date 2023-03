Tomaso Trussardi avvistato con lei: bionda e bellissima | Ecco chi e

Tomaso Trussardi non sfugge mai al gossip italiano, è sempre stato al centro della cronaca. Da quando con Michelle Hunziker è finita definitivamente, lo è ancora di più, si cerca sempre di capire chi sia la sua nuova fiamma. Arriva una storia ad insospettire i fan.

Tomaso Trussardi è nato a Bergamo, nell’aprile del 1983, oggi ha 39 anni. L’uomo è l’ereditario e l’attuale proprietario della casa di moda italiana Trussardi, famosissima in tutto il mondo. Il marchio ha mercati situati in tutta Italia, Stati Uniti e molti in Giappone.

Tomaso è sempre stato visto come un uomo molto colto e un abilissimo imprenditore, ama il suo lavoro. La sua notorietà è aumentata nell’ambiente dello spettacolo italiano quando si è sposato con l’ex show girl Michelle Hunziker nel 2014.

La donna era sposata con il cantante Eros Ramazzotti e a breve diventerà nonna, è sempre stata amata dal pubblico italiano e di conseguenza anche Trussardi. I due hanno due figlia, Sole e Celeste Trussardi.

Trussardi è sotto l’occhio costante del gossip italiano a causa della recente separazione con Michelle, nonostante i due appaiano ancora insieme, sembra confermata la rottura. Probabilmente i due sono in buoni rapporti e per questo continuano a frequentarsi molto spesso, senza nasconderlo all’occhio pubblico.

Tomaso Trussardi: ciò che condivide sui social

Molte sono le voci sui nuovi flirt di Tomaso ma è proprio a lasciare col fiato sospeso e tanti dubbi i suoi seguaci, pubblicando spesso contenuti che ritraggono alcune donne e presenze femminili con le quali sembra essere in rapporti intimi.

Tomaso pubblica spesso sul suo profilo, seguito da tantissimi e ama condividere con i fan tutti i dettagli della sua vita privata, dalla sua routine, le sue figlie, alle sue uscite e amicizie, senza tralasciare dettagli che fanno pensare che sia di nuovo innamorato o in una relazione. Poche ore fa ad esempio, ha condiviso con tutti alcune storie nelle quali non è da solo.

Tomaso Trussardi e la donna con lui

Tomaso Trussardi pochissime ore fa ha condiviso con i fan e i seguaci di Instagram una storia che ha catturato l’attenzione di tutti: in primo piano appare lui e subito dopo una donna bionda, bellissima che sorride e ride con lui.

L’imprenditore si trovava al ristorante stellato “Identità Golose” di Milano e non era solo, con lui infatti c’era questa donna e probabilmente qualcun altro. Tomaso ha taggato il profilo Instagram Cotarella Sisters, si tratta del profilo di due sorelle appartenenti alla famiglia Cotarella, produttori di vino.