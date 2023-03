Ritardi nei pagamenti? Con questo nuovo servizio sei salvo | Addio fatture non pagate

I lavoratori liberi professionisti (come nel caso di tantissime categorie) sono abituati ad avere a che fare con le fatture, per ricevere i pagamenti per le loro prestazioni lavorative.

Non tutto però (purtroppo, se possiamo aggiungere) va sempre a buon fine, e spesso e volentieri alcune fatture finiscono per scadere senza nemmeno essere state pagate dal committente di quel determinato lavoro. Scopriamo insieme come si può risolvere questa grave situazione, e tutelarsi di conseguenza dai ritardi nei pagamenti.

Oltre ad una grave perdita da un punto di vista economico, le fatture insolite infatti rappresentano anche una grandissima perdita di tempo per il libero professionista, che si trova costretto a inviare continui solleciti per il pagamento della sua prestazione lavorativa, nel vano tentativo di recuperare quanto gli è dovuto.

Una delle soluzioni migliori per la risoluzione di questo tipo di problemi (e quindi il conseguente pagamento delle fatture non pagate consiste nel rivolgersi a piattaforme gestionali, tra cui spicca ad esempio Libero SiFattura.

Questa interessante piattaforma si prefigge infatti lo scopo di andare a verificare la scadenza delle fatture del lavoratore, in modo tale da individuare immediatamente quali risultano non pagate, e inviare in maniera completamente automatica un sollecito di pagamento nella forma precompilata, che comunque in alternativa può essere personalizzata dal lavoratore senza problemi, andando a inserire eventuali dettagli utili alla risoluzione del problema.

I dettagli della piattaforma

Questo rappresenta un grosso passo in avanti rispetto al passato, in quanto permetterebbe di risparmiare tempo considerevole, che altrimenti il lavoratore libero professionista sprecherebbe per sollecitare i committenti a pagare i suoi lavori, rubando conseguentemente tempo al suo stesso lavoro. La piattaforma prevede prima di tutto un piano Basic, assieme a un piano Lite e infine un piano Pro, in questo caso a pagamento.

Nel caso del piano Pro, infatti, è prevista proprio la possibilità di inviare in maniera completamente automatica i solleciti di pagamento ai committenti interessati dalle scadenze.

I passaggi per poter inviare i solleciti di pagamento grazie all’utilizzo di Libero SiFattura sono davvero semplici e a portata di tutti. Innanzitutto l’azione che va fatta preliminarmente è quella di trovare le fatture che non sono state ancora pagate, all’interno del menu “Visualizza”, per poi seguire la voce “Documenti emessi”.

A questo punto bisognerà servirsi dei filtri “Scaduto” e “Non pagato”, che andranno di conseguenza a mostrare le fatture insolute. Da qui basterà aprire il menu contestuale, all’interno del quale avremo la possibilità di inviare il solletico di pagamento ai relativi committenti.