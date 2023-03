Da bambino sguardo cupo e maglietta sporca: oggi è la pecora nera della tv in Italia | Ecco chi e

Un imprenditore italiano noto e discusso da tutti, in particolare per i suoi problemi con la legge, ha condiviso una sua foto su Instagram di quando era bambino. La sua storia ha lasciato tutti senza parole: irriconoscibile e dolcissimo, ecco chi è.

L’uomo che ha condiviso la sua foto da piccolo, dove appare un bimbo molto tenero, con uno sguardo dolce e cupo al contempo, è un imprenditore e scrittore italiano, noto in tutta Italia per il suo carattere e per i problemi con la legge che col tempo ha accumulato. E’ nato a Catania nel 1974 e proviene da una famiglia di giornalisti, da cui ha ereditato la stessa passione lavorativa.

L’uomo ha avviato la sua carriera nel ’98, quando ha conosciuto alcuni noti manager del mondo dello spettacolo, entrando così a farne parte anche lui. Nel 2001 poi fonda a Milano una sua azienda fotografica, fallita però dopo poco tempo.

Negli anni è apparso anche in diversi film italiani di successo, esempio ne è Squadra Antimafia – Palermo oggi e il programma Libertà di parola – la fabbrica delle opinioni, trattando così spesso della sua situazione e delle accuse che gli sono state fatte per ragioni diverse.

L’uomo è molto noto anche per aver avuto diverse relazioni sentimentali con donne molto famose e note nel mondo dello spettacolo italiano.

Il bimbo in foto: di chi si tratta?

La foto del tenerissimo bambino, riguarda un uomo che come già detto, ha avuto moltissimi problemi legali, accumulati nel corso della sua carriera e che lo hanno segnato moltissimo. Tra questi possiamo citare Vallettopoli, uno scandalo giudiziario per il quale l’uomo è stato anche in carcere.

L’imprenditore è stato soggetto di moltissimi provvedimenti legali, molti di questi iniziati e non ancora terminati, alcuni hanno anche previsto alcuni anni di reclusione. Tra le diverse accuse che ha ricevuto, ci sono molte denunce, truffe e minacce.

Ecco chi è il tenero bimbo in foto

Il bambino in questione è colui che è nominato il “Re dei Paparazzi”, stiamo parlando ovviamente di Fabrizio Corona, molti anni fa. La foto l’ha postata lui pochissime ore fa nelle storie di Instagram dove è seguitissimo.

Poche settimane fa, dopo mesi di assenza dai social, ha deciso di tornare e ogni giorno condivide moltissimi contenuti con i fan. Fabrizio stesso ha dichiarato sul social che un anno senza Instagram ha rovinato la sua serenità, per tale motivo ora è tornato più attivo che mai.