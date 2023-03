Andrea Delogu finita dal medico: “quanto è messa male…”

Andrea Delogu è un’attrice molto amata dal pubblico italiano, ama raccontare di se e trasmettere qualcosa ai suoi fan e seguaci. Una delle sue ultime storie riguarda un’aggiornamento sulla sua salute.

Andrea Delogu è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice italiana. Oggi ha 40 anni, è nata nel 1982 a Coriano, nei pressi di Rimini. E’ nota per aver avuto un’infanzia difficile e poco comune: è stata in una comunità di recupero di San Petrignano, da quando era molto piccola, lì infatti si sono conosciuti i suoi genitori.

La Delogu ha raccontato pubblicamente alcuni dettagli della sua infanzia nel libro La collina, pubblicato da Mondadori nel 2014. Nel suo libro ha espresso tutti i suoi pensieri e le sue emozioni, includendo molti ricordi del suo passato all’interno della comunità.

Successivamente ha scritto altri libri che come il precedente hanno avuto molto successo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio nel 2020, quando partecipa al programma televisivo Mai dire Domenica condotto dal collega e amico Mago Forest.

Andrea è fidanzata attualmente con il modello Luigi Bruno, molto più giovane di lei ma che a detta sua la capisce molto meglio del suo ex marito. Andrea proviene infatti da anni difficili a causa del divorzio dal marito Francesco Montanari, avvenuto nel 2021. La coppia era sposata dal 2016.

La storia di Andrea su Instagram

Andrea ha moltissimi seguaci e fan, sia dietro gli schermi che sui social, su Instagram in modo particolare. Nelle ultime settimane è stata molto criticata per via della sua attuale relazione che ha con il ragazzo, con Bruno, tra i due ci sono infatti più di dieci anni di differenza, lei è più grande. La donna ha però messo tutti a tacere diverse volte, dichiarando di stare benissimo con lui.

Nelle ultime ore Andrea ha condiviso con i fan una storia, nella quale mostra quanto lei ami dedicare del tempo a se stessa e prendersi cura della sua salute e del suo aspetto.

Le condizioni di Andrea Delogu

Andrea ha condiviso con i fan una storia, nel video appare lei stesa a pancia in su su un lettino e un medico che le stende della crema sulla spalla, sta facendo infatti, un trattamento e dice ai seguaci le sue condizioni.

Andrea dice: “Vediamo come sta la mia spalla, da 1 a 10 sta messa male 10 vero?”, chiede al medico e lui risponde: “No, 10 no, 3 e mezzo”, allora lei chiede: “Quindi non avrò problemi ad essere sul palco del teatro tutti questi giorni?” e l’uomo risponde convinto che non avrà alcun problema.