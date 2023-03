Scoperta clamorosa, ha 2000 anni e sembra morto ieri: immagini scioccanti

Una scoperta clamorosa degli scienziati che hanno ritrovato il corpo completamente congelato con gli organi ancora intatti. Le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Ogni anno gli scienziati setacciano gli stati di permafrost alla ricerca di nuovi organismi da riportare alla luce che possono dirci di più sull’evoluzione della vita sul pianeta terra nel corso dei secoli. Per la maggior parte si tratta di animaletti microscopici, ma multicellulari e quindi con una struttura più o meno complessa.

Per chi non lo sapesse il termine inglese permafrost, in italiano permagelo, indica un terreno tipico dove il suolo è perennemente ghiacciato. Il permafrost è molto diffuso nelle zone particolarmente fredde in cui il substrato rimane congelato per almeno due anni consecutivi.

Attualmente questo fenomeno interessa circa il 25% della superficie terrestre, principalmente nelle regioni artiche, in prossimità dei poli. E’ possibile, però, trovarli anche in Italia nelle zone di alta montagna, come sulle Alpi a quote che superano i 2600 metri di altezza. In altre zone, come in Siberia, dove può arrivare a 1500 metri di profondità.

Gli scienziati continuano a cercare nelle zone in cui è presente il permafrost perché questo è in grado di sigillare al suo interno altri organismi e di conservarli in ottime condizioni. Tanto che alcuni di questi organismi sono stari riportati in vita e sono in anche in grado di riprodursi.

La creatura ritrovata intatta nel permafrost

Un gruppo di ricercatori del Museo dei Mammut e dell’Università Federale hanno effettuato un’importante scoperta nel nord est della Siberia a Yakutsk. In questa zona le temperature scendono facilmente a 30 gradi sotto lo zero, tanto che la vita è quasi impossibile. Ma proprio grazie a queste condizioni atmosferiche è stato rinvenuto un esemplare di orso bruno completamente congelato ed in ottimo stato di conservazione.

L’esemplare di orso rappresenta un lontanissimo antenato di quello che conosciamo oggi, vissuto circa 3500 anni fa nell’isola di Bolshoi Lyakhovsky, a poco meno di 5mila chilometri da Mosca. Gli scienziati l’hanno chiamata Etherican, in onore del Bolshoy Etherican il fiume che scorre vicino il luogo in cui è stata trovata, su segnalazione di alcuni allevatori di renne della zona.

La cosa più incredibile del ritrovamento è che i tessuti molli sono ancora in ottimo stato, organi compresi, tanto da permettere di rilevare anche cosa ha mangiato poco prima di morire. Studi più approfonditi permetteranno agli scienziati di conoscere molti dettagli sull’evoluzione della specie e sul periodo in cui l’animale ha vissuto.