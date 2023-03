Lavatrice, a fine mese ti ammazza il portafoglio: ti basta utilizzarla così

Da quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina durante i primissimi mesi dello scorso anno, l’Europa nella sua interezza ha dovuto affrontare problemi non da poco, sia per quanto riguarda il piano economico che quello energetico.

Il caro energia infatti l’ha fatta da padrona, ripercuotendosi a sua volta su altri settori. In particolare il settore alimentare ha risentito pesantemente di questi conflitti, con un’inflazione mai vista prima. A questo si è poi aggiunto il rialzo senza alcun criterio dei costi dell’energia elettrica e del gas, che ha di conseguenza costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, tanto per citarne una) ad alzare di riflesso il costo delle relative bollette mensili.

I governi di tutta Europa hanno cercato di intervenire tempestivamente, attuando diversi provvedimenti volti proprio a fronteggiare il caro energia ed aiutare in particolar modo la fetta di popolazione più bisognosa in assoluto.

Per quel che compete al governo italiano, son stati varati rispettivamente il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter (con l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo) che hanno permesso di inserire diversi bonus, come nel caso del bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili), così come anche tutti gli incentivi volti all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, o l’installazione di impianti fotovoltaici, per risparmiare energia ed essere più ecosostenibili.

Questo purtroppo non è bastato per tantissime famiglie, che spesso si sono trovate indebitate per pagare e sostenere il costo così elevato e gravoso delle bollette mensili dell’energia. Ecco quindi che oggi vi daremo qualche dritta e consiglio utile proprio per evitare queste spiacevoli situazioni, e risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Sicuramente una delle voci che riscuote maggior risonanza all’interno dell’economia domestica è quella degli elettrodomestici, che ormai tutti utilizziamo quotidianamente per svolgere le più disparate attività in casa.

Consigli utili

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sull’uso della lavatrice, che utilizziamo pressoché ogni giorno per lavare e rendere profumati i nostri vestiti che indossiamo.

Il primo consiglio che sentiamo di darvi è quello di utilizzare la modalità Eco / Ambiente a risparmio energetico, dal momento che questa impiega molta meno energia rispetto alla modalità tradizionale: sul lungo tempo, questo porterà a dei considerevoli risparmi energetici e sulle bollette mensili.

Oltre a questo un parametro importante da tenere a mente nel caso in cui si voglia risparmiare è quello di usare la lavatrice preferibilmente durante le ore serali, dal momento che l’energia costa sensibilmente di meno rispetto ad altre fasce orarie (come durante la mattina o il pomeriggio), e anche questo consentirà di avere un buon risparmio alla fine dell’anno.