Forno elettrico, usalo così: se non lo fai è una stangata

Il caro energia ha recentemente messo in ginocchio non solo l’Italia, ma addirittura tutto il territorio europeo. Da quando infatti sono scoppiati i primissimi conflitti in Europa durante i primi mesi del 2022, abbiamo assistito all’aumento dei prezzi a livello di diversi settori.

In primis nel settore alimentare, dove si è verificato un aumento sconsiderato del costo delle materie prime e dei prodotti alimentari, il quale si è riflettuto in un’inflazione generale. Oltre a questo ricordiamo in particolare l’aumento senza senso del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

Questo ha chiaramente portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare i relativi costi delle bollette mensili dell’energia, con tutto il malcontento da parte della popolazione europea che ne è derivato poi.

Diverse sono state le misure prese in atto da parte dei principali governi europei: nel caso di quello italiano ricordiamo l’attuazione di diversi decreti, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, i quali hanno introdotto il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dai consumi delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste rispettivamente per l’installazione di un impianto fotovoltaico in casa e l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di consumare meno energia rispetto ai dispositivi tradizionali e quindi permettono di risparmiare cifre considerevoli a lungo andare.

Tutto questo si è rivelato importante e preciso, ma in alcuni casi purtroppo non è bastato, come nel caso di migliaia di famiglie che si sono ritrovate in seria difficoltà nel sostenere le bollette mensili dell’energia. È così che oggi abbiamo deciso di darvi qualche dritta per risparmiare il più possibile sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno.

Consigli utili

Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio alcuni dei dispositivi più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, soprattutto considerano che li utilizziamo per svolgere le nostre azioni quotidiane. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, son davvero tantissimi i dispositivi di cui facciamo uso.

Oggi andremo a focalizzarci in particolare sul fornello elettrico e la friggitrice ad aria, che usiamo ogni giorno per cuocere i nostri alimenti. In questo caso possiamo notare che i consumi in termini energetici sono abbastanza similari tra di loro, con una media che va rispettivamente dai 1000 ai 2000 watt.

Una delle caratteristiche che invece differenzia questi due dispositivi è la presenza del ventilatore nella friggitrice, assente nel fornelletto elettrico, oltre al fatto che la friggitrice ad aria non fa uso di oli e grassi, per cui risulta in una cottura molto più salutare di quella tradizionale.