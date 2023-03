Cecilia Rodriguez, Il costume è minuscolo: il dettaglio l’hanno visto tutti

Cecilia Rodriguez è una donna molto nota nello spettacolo italiano, è la sorella della show girl italiana Belen, amatissima dal pubblico. Anche lei come la sorella, ha fatto un enorme successo nell’ambito dello spettacolo italiano. Il suo ultimo post ha lasciato tutti a bocca aperta.

Cecilia Rodriguez è la sorella della show girl argentina Belen Rodriguez. Cecilia è la sorella minore, nata il 18 marzo a Buenos Aires nel 1990. Da quando è piccola lavora come modella e dal suo arrivo in Italia, la sua carriera ha preso il volo.

Oggi la donna fa la modella, conduttrice e influencer, seguitissima sui social. A soli 31 anni vive a Milano ma è famosa in tutto il Paese. Il culmine del suo successo è stato quando nel 2017 ha partecipato al programma Mediaset, il Grande Fratello Vip.

Cecilia è stata all’interno della casa più spiata d’Italia per molto tempo, apprezzata da tutto il pubblico e dai compagni, ha dato modo di farsi conoscere e apprezzare quella che è davvero. Al Grande Fratello Vip ha conosciuto quello che sarebbe divenuto poi il suo futuro compagno, parliamo di Ignazio Moser.

I due sono stati molto criticati dagli spettatori per non essersi contenuti sotto ai riflettori e per aver mostrato quanto già si desiderassero. Oggi la coppia convive a Milano e nel 2023 si sposeranno, probabilmente durante l’estate. Cecilia e Ignazio presentano insieme, dal 2018, lo show televisivo Ex on the Beach Italia.

Il post di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è molto seguita sui social, ha moltissimi seguaci e fan con cui condivide moltissimi contenuti ogni giorno. L’influencer è aperta al dialogo con i fan, infatti spessissimo le vengono poste domande e risponde senza alcun problema, nel frattempo condivide con loro moltissime idee e novità del mondo fashion.

Uno dei suoi ultimi post ha fatto un successo enorme, ricevendo un numero elevatissimo di like e commenti da parte di fan e di altre persone note che la seguono.

Cecilia: la foto in bikini

Cecilia Rodriguez pubblica principalmente contenuti di moda, in particolare quando i brand le chiedono di sponsorizzare prodotti o collaborare con lei, esempio ne è proprio l’ultimo post. Nella serie foto condivise da Cecilia, lei appare in bikini ed è una collaborazione con il brand di intimo Tezenis.

Cecilia ha scritto: “Un piccolo assaggio della nuova collezione di Tezenis, io ho scelto i miei preferiti, vi piacciono?”, mostrandosi così già in costume indossando una serie di bikini che le donano tantissimo.