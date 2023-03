Caterina Balivo, finalmente la verità sulla chirurgia estetica: “rifarmi le labbra….”

Caterina Balivo è una conduttrice seguitissima sui social, condivide con i suoi seguaci tutto. L’ultimo post riguarda una domanda che molti fan le pongono e ha finalmente risposto: se si è rifatta.

La conduttrice Caterina Balivo è molto amata da tutto il pubblico italiano, è nota particolarmente per la sua audacia e determinazione che l’hanno portata ad avere oggi una carriera di cui è molto soddisfatta e inoltre ha moltissimi seguaci anche sui social.

Caterina ha 43 anni e dopo molto tempo sotto ai riflettori, ama ancora la sua carriera e adora intrattenere sempre gli spettatori con la stessa grinta e con lo stesso fascino che ha avuto da subito, quando la sua carriera è iniziata ed era molto giovane.

La carriera di Caterina inizia quando appare sugli schermi della 7a edizione di Scommettiamo che..? su Rai1, affiancando il conduttore e amico Fabrizio Frizzi. Subito dopo la sua prima comparsa televisiva, collabora per un paio di anni come inviata a trasmissioni molto seguite, un esempio ne è I raccomandati, programma di Carlo Conti.

Dopo i primi approcci sotto ai riflettori dello spettacolo italiano, la Balivo decide di partecipare ai concorsi di bellezza italiani di Miss Italia, Miss Italia Notte e Miss Italia Top. Negli anni a seguire poi, conduce anche da sola programmi televisivi di diverso tipo, sempre molto apprezzata dagli italiani che si affezionano a lei sempre di più.

Il post di rivelazione di Caterina

Caterina Balivo è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove è molto seguita. Condivide tutto con i suoi fan, dalle gioie ai dispiaceri e tra le sue ultime storie sul social, c’è una rivelazione che ha fatto.

Le storie della Balivo, poche ore fa, hanno attirato l’attenzione di tutti i suoi seguaci: ha spiegato apertamente il suo pensiero sul rifarsi, rivelando così qualcosa di personale che prima lasciava in dubbio molte persone.

Caterina Balivo: “rifarmi le labbra..”

Caterina Balivo è considerata una conduttrice con un grande carisma e fascino, è molto bella ed elegante ma spesso le sono state fatte domande particolari, chiedendole appunto, se si sarebbe mai rifatta qualche parte del corpo, in particolare le labbra.

Con una storia su Instagram Caterina ha risposto alla domanda: “A chi mi chiede in privato se ho mai pensato di rifarmi le labbra (certo lo so sono sottili) risposto: avendo tanti neuroni funzionanti non volevo strafare”, ha detto la conduttrice, zittendo tutti.