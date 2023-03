Carta di credito, con questa non hai nessun tipo di limite: ti basta richiederla così

Esistono carte di credito senza limiti di spesa riservate ad un certo tipo di clienti ed emesse solo da alcune banche. Ecco come richiederla

Non tutti sanno che la prima vera carta di credito venne emessa negli Stati Uniti nel 1950 da Dinner Club. Inizialmente era accettata solo in 27 ristoranti di New York e i proprietari potevano pagare il conto alla fine del mese semplicemente mostrando la carta firmata e pagando una piccola commissione aggiunta al totale della spesa.

In realtà l’idea era già stata introdotta nel romanzo di fantascienza “Guardando Indietro” nel quale i personaggi dello scrittore Edward Bellamy possono pagare con una tessera di cartone da cui viene staccato un pezzetto ogni volta.

Questo romanzo diede lo spunto per l’idea che era possibile pagare senza contanti. Così, alla fine del ‘900, alcuni hotel americani introdussero una forma di pagamento a gettoni per i propri clienti più affezionati. In pratica veniva rilasciato un gettone con un numero di conto, con cui i clienti potevano identificarsi ed accedere ai servizi, pagando poi in un secondo momento.

La società era ormai già pronta all’introduzione del nuovo metodo di pagamento, ecco perché, quando fu introdotta la carta di Dinner Club, in solo un anno, ci furono oltre 42mila richieste.

Carta di credito senza limiti come richiederla

In Italia bisognerà aspettare il 1958 per vedere la prima carta di credito, introdotta sempre da Dinner Club. Solo alla fine degli anni ‘60 furono introdotte quelle di Bankamerica, American Express e Amex. Oggi la carta di credito è entrata nell’uso quotidiano, così come il bancomat, e altre carte che permettono i pagamenti elettronici, grazie anche alle numerose iniziative del Governo per disincentivare l’uso del denaro contante.

Ogni carta di credito ha un proprio platfond, ossia un tetto di spesa mensile che funziona come un fido messo a disposizione dalla banca. Di base queste carte hanno un tetto standard intorno ai 1500 euro mensili. Tuttavia esistono carte, come l’American Express Platino, riservate a particolari clienti che elimina completamente il tetto di spesa.

La carta Platino di American Express, realizzata in metallo, offre diversi vantaggi ai propri clienti, tra cui numerosi sconti e canali preferenziali per l’accesso a determinati servizi. La carta può essere richiesta da chi possiede un reddito annuale lordo di almeno 45mila euro, a fronte di un costo mensile di circa 60 euro al mese. Il vantaggio principale è proprio quello di non avere limiti mensili di spesa, per questo non sarà necessario, ogni volta che si vuole utlizzarla, ricordarsi quanto si è speso durante il mese con il rischio di vedersi rifiutato un pagamento per limite di spesa.